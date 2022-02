Vers le rapatriement des ressortissants Algériens en Ukraine depuis la Pologne

Dans un communiqué publié, ce samedi 26 février, la représentation algérienne en Pologne annonce qu’une opération de rapatriement est actuellement en préparation.

L’ambassade d’Algérie appelle les Algériens déja arrivés en Pologne et ceux qui sont en chemin depuis l’Ukraine a se manifester dans les meilleurs délais.

«Les autorités algériennes œuvrent pour organiser le rapatriement de ses ressortissants vers l’Algérie afin de garantir leur sécurité» annonce la même source tout en indiquant que cette opération est coordonnée avec « les autorités polonaises compétentes».

Les ressortissants algériens se trouvant ainsi en Pologne pour ceux se trouvant en route vers ce pays sont par ailleurs invités a se rapprocher rapidement des autorités polonaises a travers l’adresse suivante: consular@algeriaembassy.pl en fournissant toutes les informations nécessaires.

Ils doivent situer leur emplacement actuel, leur numéro de téléphone et adresse e-mail, envoyer une photocopie de leur passeport et du sceau porté sur leur document de voyage dans le cas où ils ont franchi les frontières polonaises, ajoute le communiqué.

Par ailleurs, le ministère des Affaires étrangères a, dans un communiqué publié en fin de journée, démenti la mort d’Algériens en Ukraine. « Aucun décès n’a été enregistré parmi les membres de notre communauté résidant dans ce pays », a précisé le MAE.