Vers l’ouverture des frontières terrestres algéro-libyennes

Boukadoum l’a annoncé

Le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum a annoncé, samedi, que l’Algérie, conformément aux instructions du président de la République portant réouverture du poste frontalier terrestre de Debdeb-Ghadamès, était en passe d’achever les préparatifs logistiques et techniques finaux a l’effet de sa réouverture en coordination avec la partie libyenne.

«Les deux parties s’attèlent a achever les pourparlers finaux pour la réouverture de la ligne maritime reliant Tripoli a Alger en vue de l’exploiter dans le transport des marchandises», a fait savoir Sabri Boukadoum.

«L’ambition de l’Algérie pour le partenariat économique souhaité avec la Libye, affirme le chef de la diplomatie algérienne, ne se limite pas a accroître le volume des échanges commerciaux, mais plutôt a encourager le flux d’investissements directs mutuels, mettre en place des joint-ventures et participer au capital des entreprises, en sus d’autres mécanismes a même de garantir l’utilisation optimale des grandes opportunités de coopération entre nos deux pays».

Afin de faire aboutir cette démarche stratégique, soutient-il, les autorités algériennes ont pris une série de décisions et de mesures visant a fournir le cadre institutionnel et juridique a même de permettre aux opérateurs économiques et hommes d’affaires algériens et libyens de lancer des projets de coopération et des partenariats qui atteignent le niveau des grandes potentialités dont jouissent les économies des deux pays.