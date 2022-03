Vidéo: Des dattes Algériennes avec un emballage marocain !

Après des accusations grotesques infondées par le voisin marocain visant la qualité des dattes algériennes, la même source tente cette fois de se les approprier.

Une vidéo d’un internaute algérien a déjoué le plan paradoxal du Makhzen, ou l’on voit une boite de dattes algérienne, emblème national flagrant sur le côté, sous le label « El Mouhadjir », emballée avec un drapeau marocain !

Pour rappel, et quelques jours plus tôt, une campagne de boycott des dattes algériennes a été lancée par les internautes marocains et relayée par la presse du royaume, dénonçant un risque sanitaire induit par des produits frelatés, cancérigènes voire radioactifs.

Un acharnement argumenté par le fait qu’elles soient tantôt radioactives, suite aux essais français dans le Sahara algérien, tantôt alimentées par des eaux usées. Un constat totalement infondé puisque les dattes algériennes sont reconnues mondialement, aussi bien pour leurs apports nutritifs que pour leur goût unique.

Dans un communiqué publié sur son compte Facebook, l’Organisation algérienne de protection et d’orientation du consommateur et son environnement (APOCE) a révélé que les célèbres dattes algériennes, « Deglet Nour », sont a présent sous indication géographique protégée a l’échelle régionale mais aussi internationale.