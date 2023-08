VIDEO: le père de Zidane parle de son voyage en France et de son attachement à l’Algérie

Smail Zidane -le père de celui qui deviendra l’une des Stars du football (Zinédine Zidane)- est revenu dans une interview accordée à RMC Sports sur son voyage en France, à l’âge de 17 ans.

Le père de Zizou a évoqué les motifs de ce voyage et la réaction de sa mère qui ne voulait pas que son fils parte en Hexagone en 1953, rassurant la dernière de revenir au bout de six mois, histoire de gagner un peu d’argent et l’envoyer à ses parents pour subvenir à leurs besoins.

Il a également ajouté avoir décidé de rentrer en Algérie à l’Indépendance du pays le 5 juillet 1962. Mais le destin en a voulu qu’il reste encore des années en France de rentrer car à Marseille il a rencontré celle qui deviendra la mère de ses enfants. Du coup, le retour en Algérie a été décalé car sa future belle-mère en a voulu qu’il reste en France.