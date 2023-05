VIDÉO: Une bagarre entre des membres de délégations russe et ukrainienne lors d’un sommet en Turquie

La tension était palpable, jeudi 4 mai, lors d’un sommet de l’Assemblée pour la coopération économique de la mer noire à Ankara, en Turquie, rassemblant des délégations ukrainienne et russe. Alors que Kiev prépare sa contre offensive contre Moscou, plus d’un an après le début de l’invasion russe en Ukraine, des élus de chacune des délégations en sont venus aux mains.

À l’origine de la bagarre : un drapeau. Comme on peut le voir dans la vidéo en tête de cet article, un député ukrainien est venu perturber l’interview d’une représentante de la délégation russe avec un drapeau de l’Ukraine, avant qu’un député russe ne vienne le lui arracher. Sans attendre, l’Ukrainien a sauté sur le Russe, pour lui donner des coups de poing. Des agents de sécurité ont dû intervenir pour les séparer.

La tension était montée un peu plus tôt, pendant le discours de la représentante russe. La délégation ukrainienne avait interrompu cette prise de parole en déployant deux drapeaux nationaux, ce qui est interdit par le règlement de l’organisation économique. Une action justifiée par les Ukrainiens par le fait que la représentante russe portait un pin’s représentant un soutien à la guerre menée par Moscou contre leur pays.

L’ambassade russe en Turquie a confirmé cette agression auprès de l’agence de presse russe RIA.news. Selon cette source, l’élu russe a été envoyé à l’hôpital pour examen médical, et une enquête est en cours.