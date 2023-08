«Ville fantôme»: Ce projet raté à 100 milliards

En 2015, le géant de l’immobilier chinois a lancé un méga-projet de ville futuriste. Sept ans plus tard, seules quelques milliers de personnes y habitent, sur les 700.000 qu’elle devait accueillir initialement.

La nouvelle fait trembler toute l’économie chinoise. En grande difficulté, le promoteur immobilier Country Garden, l’un des plus importants de Chine, s’est effondré en Bourse lundi, son action perdant plus de 18%. Son lourd endettement (150 milliards d’euros, et même 176 milliards selon Bloomberg) pèse sur sa santé financière et préoccupe les investisseurs. Un projet en particulier symbolise la folie des grandeurs du groupe immobilier, et n’est sans doute pas étranger à la crise qu’il traverse.

Baptisé «Forest City» et lancé en 2015, ce méga-projet à 100 milliards de dollars (91 milliards d’euros) de «ville du futur intelligente et verte» implantée dans le sud de la Malaisie, près de Singapour, s’avère être un échec cuisant. Il est même qualifié de «ville fantôme» par les observateurs et les médias qui se sont rendus sur place.

Alors qu’elle devait accueillir 700.000 habitants sur quatre îles artificielles s’étendant sur 30 km2, seuls quelques milliers y habitent aujourd’hui. Uniquement 28.000 unités résidentielles ont jusque-là été achevées, et une seule des quatre îles complètement aménagée. Près de 90% des commerces seraient par ailleurs à l’abandon, selon le quotidien malaisien New Straits Times .