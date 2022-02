Visa France: VFS Global explique les procédures a entreprendre

Le centre VFS Global a expliqué un certain nombre de procédures a entreprendre pour assurer une visite rapide et agréable au centre de demande de visa.

VFS Global a énuméré dans un communiqué les étapes a suivre pour demander un visa pour la France a savoir entre autres, l’obligation de saisir la demande en ligne sur le site de France-Visas http://france-visa.gouv.fr/web/france-visas/.

Il ajoute également que le formulaire et le récépissé doivent être imprimés.

Le formulaire doit impérativement être validé et correctement enregistré sur France-Visas, il ne doit pas comporter la mention “Brouillon” et il ne doit pas être rempli a la main.

Pour ce qui est des demandes groupées telles que les familles (père, mère et enfants), la même source a fait savoir que “les formulaires doivent être groupés sur France-Visas”, précisant qu’”un groupe peut contenir six (6) personnes ou six (6) voyages maximum”.

Quant aux demandeurs de visas dont les formulaires ne répondent aux critères cités en haut, une équipe sera a leur disposition pour les accompagner dans la procédure dont le service est payant a 6300 dinars par famille/groupe.