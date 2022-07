Voici comment une Star d’Hollywood a passé de la drogue de Paris au Maroc!

Avant d’être une actrice hollywoodienne a succès et avant d’être une entrepreneuse de vin « propre », Cameron Diaz a peut-être été une mule de drogue involontaire, a-t-elle révélé.

Diaz a raconté l’histoire du moment où, en tant que jeune femme débutant dans le monde, elle a déménagé a Paris pour poursuivre une carrière de mannequin.

Aux Etats-Unis, elle avait gagné de l’argent en tant que modèle de catalogue, mais a Paris « Je n’ai pas travaillé un jour. J’y suis resté une année complète et je n’ai pas travaillé un jour. Je ne pouvais pas réserver un emploi pour sauver ma vie.

« J’ai eu un travail, mais je pense vraiment que j’étais comme un mulet transportant de la drogue au Maroc – je le jure devant Dieu. »

Avant cela, au début des années 1990, Diaz s’est souvenue de la mission de mannequinat, qui impliquait qu’on lui ait donné une valise verrouillée « qui contenait mes ‘costumes’ dedans… entre guillemets ».

Ce n’est que lorsqu’elle était a l’aéroport au Maroc et qu’on lui a demandé de l’ouvrir qu’elle a commencé a penser : « Qu’est-ce qu’il y a dans cette valise ? Je suis comme cette fille aux yeux bleus et aux cheveux blonds au Maroc, c’est les années 90, je porte des jeans déchirés et des bottes a plateforme et mes cheveux sont lâchés. Je suis comme… c’est vraiment dangereux.

Elle a expliqué que ce n’était pas son cas et qu’elle n’avait aucune idée de qui il s’agissait.