Voici la 22ème wilaya visitée par la nouvelle ambassadrice US en Algérie

L’ambassadrice des États-Unis en Algérie Elizabeth Moore Aubin a visité vingt-deux (22) wilayas du pays depuis sa nomination à la tête de l’ambassade américaine en Algérie.

L’ambassade US a annoncé sur sa page facebook que la diplomate américaine s’était rendue ce dimanche matin à Skikda à l’est de l’Algérie.

Selon la même source, Elizabeth Moore Aubin visite la 22ème wilaya du pays depuis sa nomination à ce poste en février 2021.

“J’ai aimé la beauté de la corniche de Stora et l’histoire et la culture de la ville et bien entendu la délicieuse tarte aux fraises et la pitz!”, a écrit l’ambassadrice américaine.

Rappelons que Elizabeth Moore Aubin a été nommée par Joe Biden en remplacement de John Desrocher.