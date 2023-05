Voici le nombre de Français qui ne mangent pas à leur faim!

16%! Un chiffre à retenir car il représente en effet le nombre de Français qui ne mangent pas à leur faim, selon un rapport du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc).

D’après ce document, l’inflation alimentaire a fait bondir ce chiffre de quatre points en seulement cinq mois, du jamais-vu. En 2016, ils n’étaient que 9 % de la population à souffrir du manque de nourriture. L’étude publiée mercredi 17 mai par franceinfo révèle aussi que seuls 39 % des Français disaient pouvoir manger tous les produits qu’ils souhaitaient en novembre 2022, alors que l’inflation s’est réellement déchaînée quelques mois plus tard, selon le magazine français Capital. En juillet de la même année, ils étaient 44 % à l’affirmer, une baisse de cinq points en l’espace de quatre mois.

Plus effrayant encore, le nombre de personnes souffrant d’une alimentation insuffisante en dessous de 40 ans: cela concerne 24 % d’entre eux, contre seulement 3 % des personnes âgées de plus de 70 ans, relaie Les Échos. Ce sont les jeunes, en particulier les étudiants, qui ont du mal à se nourrir correctement. Du point de vue du genre, les femmes sont plus touchées que les hommes par la précarité alimentaire. Elles sont 18 % à en souffrir contre 14% des hommes.

La vie chère restreint les paniers de courses

Sans surprise, ce sont les personnes disposant de bas revenus qui subissent le plus fort l’inflation: 31 % d’entre elles ne mangent pas à leur faim, contre 4% pour les catégories sociales à hauts revenus. La classe moyenne voit elle aussi son panier de courses se désemplir, avec 11 à 13 % de Français qui souffrent de cette situation. “Jusqu’en 2021, alors que l’inflation était contenue à moins de 2 %, la précarité alimentaire a peu évolué”, commente le Crédoc dans son étude.