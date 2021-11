Voici où se trouvent les murs anti-migrants dans l’UE!

En divers endroits de l’Union européenne se trouvent 11 murs anti-migrants, selon un rapport. La barrière de près de 180 km que la Pologne compte ériger a sa frontière avec la Biélorussie s’ajouterait donc a près de 1.200 km déja existants sur le sol européen.

Le cas de la Pologne, qui souhaite ériger un mur anti-migrants a sa frontière avec la Biélorussie, où les clandestins se massent depuis l’été, n’est pas unique dans l’Union européenne. Un rapport de trois centres de recherche européens fait état de 11 murs anti-migrants dans différents pays de l’UE.

“Il y a environ 1.200 km de murs dans l’Union européenne”, confirme a BFM TV le spécialiste des questions européennes Patrick Martin-Genier.

Où sont ces murs anti-migrants dans l’UE?

Si, dans la plupart des cas, ces murs sont construits aux frontières extérieures, a trois endroits, elles sont érigées entre deux pays de l’UE.

En 2015, deux murs ont été construits par la Hongrie a ses frontières avec la Serbie et la Croatie.

Le Royaume-Uni a financé en 2016 la construction d’un mur afin de réprimer l’intrusion clandestine de migrants dans des camions depuis le sol français via le Pas-de-Calais.

En été 2020, la construction d’un mur entre la Grèce et la Turquie s’est achevée.

En outre, il y a un mois, quelques pays européens, dont la Pologne, l’Autriche, la Hongrie et la Grèce, ont adressé a Bruxelles une lettre commune où ils demandent des financements pour les barrières anti-migrants. Or, la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen a refusé la lettre.

Quant aux intentions de Varsovie, qui veut lancer la construction d’un mur de 180 km mi-décembre, Mme Von der Leyen a estimé que l’UE ne financerait pas “des barbelés et des murs”. La professeur de science politique a Sciences Po Aix Dorota Dakowska a pointé pour Franceinfo “des dissensions”a cet égard au sein de l’UE, le président du Conseil européen, Charles Michel, soutenant l’initiative de la Pologne.

Qu’en pense la France?

En ce qui concerne la position de la France vis-a-vis des projets de la Pologne, les avis au sein du gouvernement divergent.

“La fermeté de la défense des frontières est la meilleure garantie contre la remontée des extrêmes”, a jugé sur LCI le ministre des Finances Bruno Le Maire, estimant que la Pologne a le “droit de protéger sa frontière” en tant qu’Etat souverain.

Alors que le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a estimé que la France était “en solidarité” avec la Pologne, le secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes, Clément Beaune, a exprimé un autre avis sur France 2:

“Je suis pour une Europe qui n’a aucune naïveté et qui tient ses frontières et je plaide pour qu’en Pologne, on déploie la police des frontières pour aider. […] Je ne suis pas pour une Europe qui se hérisse de barbelés ou se couvre de murs”.