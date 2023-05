Voici pourquoi l’USMA refuse de jouer la finale au stade de Baraki

Le président du conseil d’administration de l’USM Alger Sid-Ahmed Arab a affirmé que le match retour de la finale de la coupe de la CAF (USMA-Young Africans) aura lieu au stade du 5 Juillet, ajoutant que la direction du club algérois a refusé de recevoir les Tanzaniens au stade Nelson Mandela de Baraki.

“Nous avons refusé de jouer au stade de Baraki. On a choisi le stade du 5 Juillet où on a l’habitude de recevoir nos adversaires. En plus, c’est un grand stade”, a déclaré Sid-Ahmed Arab.

Et ce dernier d’ajouter: “Il y a un problème pour le déplacement de nos supporters au stade de Baraki car ils ne peuvent pas s’y rendre avec leurs voitures faute de parking”.

“Je dis à nos supporters, ajoute le dirigeant usmiste, on est tout près du sacre africain d’où nous devons rester unis”.

La délégation de l’USMA a regagné le pays ce lundi matin après avoir remporté une victoire ô combien précieuse (2-1) au match aller de la finale de la coupe de la CAF.

Le représentant algérien accueillera Young Africans le samedi 3 juin 2023 au stade du 5 Juillet à partir de 20H.

Omar Sellami / Traduit par: Moussa. K.