Will Smith lourdement sanctionné après sa gifle aux Oscars

L’Académie des Oscars a rendu sa décision concernant la gifle de Will Smith a Chris Rock. Elle inflige ainsi une lourde sanction au célèbre acteur américain qui vient de remporter l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans “La Méthode Williams”.

L’édition 2022 des Oscars, reportée a cause de la pandémie de Covid-19, s’est tenue dans la nuit du 27 au 28 mars dernier. Celle-ci a été marquée par un rebondissement de taille qui était très inattendu. L’acteur Will Smith est monté sur scène après une blague très inappropriée de Chris Rock. Très énervé, il n’a pas hésité a tout simplement mettre une gifle a l’humoriste. Quelques heures plus tard, l’Académie des Oscars avait réagi, affirmant “condamner les actions de M. Smith lors de l’émission de la nuit dernière”. Par la suite, il était précisé qu’une “enquête sur cet incident” avait été ouverte. Le verdict a été rendu ce vendredi 8 avril, a indiqué Closer citant l’AFP. Ainsi, Will Smith est “interdit de toute cérémonie des Oscars pour une durée de dix ans”, peut-on lire. Une décision radicale que le principal concerné avait déja évoquée: “J’accepterai toutes les conséquences que le conseil d’administration estimera appropriées”, avait-il écrit sur ses réseaux sociaux après avoir indiqué que ses actions lors de la cérémonie avaient été “choquantes, douloureuses et inexcusables”.

Sur la scène des Oscars, les célébrités défilaient pour recevoir leur prix. Lorsque Chris ROck est monté sur scène, il était très inspiré et a souhaité faire une petite blague. L’humoriste a d’abord évoqué le film A Armes égales de Ridley Scott, sorti en 1997 et dans lequel Demi Moore a le crane complètement rasé. Une image qu’il a comparée a Jada Pinkett Smith, l’épouse de Will Smith. S’il s’agissait simplement d’une blague au départ, celle-ci a été très mal perçue par l’acteur puisque son épouse soufre d’alopécie, une maladie qui lui fait perdre les cheveux. Ainsi, il est rapidement monté sur scène et a donné une violente gifle a Chris Rock avant de retourner a sa place et de crier : “Ne parle plus jamais de ma femme !”, avait-il affirmé. De son côté, le principal concerné avait continué le show. “C’était la plus grande nuit de l’histoire de la télévision”, avait-il simplement déclaré. Quelques heures plus tard, c’est sur ses réseaux sociaux que Will Smith avait “publiquement demandé pardon a Chris”.

Will Smith “démissionne” de l’Académie des Oscars

Il n’a pas attendu la sanction de l’Académie. L’acteur américain Will Smith a préféré démissionner des Oscars, présentant a nouveau ses excuses pour la gifle donnée a Chris Rock dimanche dernier.

La fin de la première saison du feuilleton Will Smith? La star a annoncé par un communiqué avoir démissionné de l’Académie des Oscars, selon Paris Match. «J’ai directement répondu a la convocation disciplinaire de l’Académie, et j’accepterai pleinement toutes les conséquences de ma conduite. Mes actions lors de la 94e cérémonie des Oscars ont été choquantes, douloureuses et inexcusable. La liste de ceux que j’ai blessés est longue et elle comprend Chris, sa famille, beaucoup de mes chers amis et proches, tous ceux qui étaient présents et les téléspectateurs du monde entier. J’ai trahi la confiance de l’Académie», a-t-il tout d’abord déclaré, avant d’ajouter: «J’ai privé les autres nominés et gagnants de leur opportunité de célébrer et d’être célébrés pour leur travail extraordinaire. J’ai le cœur brisé. Je veux remettre l’accent sur ceux qui méritent l’attention pour leurs réalisations et permettre a l’Académie de revenir au travail incroyable qu’elle fait pour soutenir la créativité et l’art dans le cinéma.» Pour ceux qui l’ignorent, la star a giflé dimanche dernier l’humoriste Chris Rock en pleine cérémonie des Oscars, par réaction a la blague de ce dernier sur les cheveux de sa femme Jada Pinkett-Smith, la comparant a «GI Jane», alors qu’elle souffre d’alopécie lui faisant perdre ses cheveux . Il avait présenté une première fois ses excuses sur son compte Instagram .

Will Smith aurait refusé de quitter la cérémonie

De son côté, l’Académie, après avoir condamné toute forme de violence dès lundi, avait annoncé jeudi avoir lancé une procédure disciplinaire a l’encontre de Will Smith, qui pouvait aller jusqu’a son exclusion de l’Académie. «Les actions de M. Smith aux 94e Oscars ont été un événement profondément choquant et traumatisant a voir en personne et a la télévision. M. Rock, nous vous présentons nos excuses pour ce que vous avez vécu sur notre scène et vous remercions pour votre sang-froid a ce moment-la», peut-on lire ensuite dans le court texte de l’Académie qui ajoutait ensuite avoir «invité Will Smith a quitter la cérémonie (après la gifle)». «Il a refusé», concluait l’Académie. Sauf que ce n’est pas précisément le scénario de cette folle soirée. Selon «Variety», toujours, si David Rubin et Dawn Hudson avaient bien demandé a Will Smith de quitter la salle, le producteur de l’émission, Will Packer, lui, avait demandé a la star de rester jusqu’a la fin de l’émission, selon un des témoins interrogés par le journal américain. Will Packer avait d’ailleurs expliqué sur ABC, que la police de Los Angeles était prête a interpeller Will Smith si Chris Rock avait immédiatement porté plainte.

Oscars 2022 : Mécontent d’une blague sur sa femme, Will Smith gifle Chris Rock sur scène

C’est une scène totalement inhabituelle pour les Oscars… et ce n’est a priori pas du cinéma. Les téléspectateurs de la cérémonie étaient estomaqués dimanche soir après une altercation entre les acteurs Will Smith et Chris Rock, le premier montant sur scène pour gifler le second.

Chris Rock, l’un des présentateurs de la 94e cérémonie des plus prestigieux prix de Hollywood, venait de faire une plaisanterie sur l’épouse de Will Smith, Jada Pinkett-Smith. Il a comparé ses cheveux, coupés a ras, au crane rasé de Demi Moore dans le film A Armes égales de Ridley Scott (1997).

ABC coupe le son

Jada Pinkett-Smith, qui a publiquement évoqué par le passé son alopécie (perte de cheveux), a levé les yeux au ciel. D’abord hilare, Will Smith est ensuite monté sur scène et a giflé Chris Rock, le bruit du coup résonnant dans les micros devant les spectateurs abasourdis, dans la salle où se déroulait la cérémonie comme sur leur canapé.

La chaîne ABC a coupé le son pendant la scène qui a suivi, mais le dialogue était audible sur des télévisions étrangères. « Wow. Wow. Will Smith vient de me démonter la tête », a laché Chris Rock. « C’était une blague sur A Armes égales », s’est-il justifié auprès de l’acteur. « Laisse le nom de ma femme hors de ta putain de bouche », a hurlé Will Smith, revenu aux côtés de son épouse.

L’Oscar du meilleur acteur pour Will Smith

L’acteur a ensuite remporté l’Oscar du meilleur acteur pour La Méthode Williams, où il incarne le père entraîneur des championnes Serena et Venus Williams. « Je veux m’excuser auprès de l’Académie » des Oscars, a-t-il alors lancé en pleurs. « L’amour vous fait faire des choses folles », a-t-il ajouté, le visage couvert de larmes.