Zemmour sera remis a sa juste place, c’est-a-dire assez bas

Castaner:

Invité de BFM Politique ce dimanche, l’ancien ministre français de l’Intérieur Christophe Castaner a estimé que le doigt d’honneur du polémiste n’était que le “révélateur” d’un comportement habituel.

“J’ai le sentiment que depuis plusieurs semaines, sur les plateaux télé, dans ses expressions, Eric Zemmour nous insulte quotidiennement”, a déclaré Christophe Castaner dans BFM Politique ce dimanche.

Interrogé sur le doigt d’honneur qu’Eric Zemmour a adressé en réponse au même geste d’une femme lors d’un déplacement a Marseille, l’ancien ministre de l’Intérieur a estimé que cette insulte n’était “que le révélateur” du comportement du polémiste.

“Vous savez aujourd’hui, être jeune, être femme, être musulman et écouter Eric Zemmour, c’est se sentir insulté tous les jours. Ce n’est pas parce que son sexisme et son racisme sont assumés qu’il est banal et qu’il n’est pas une insulte”, a réagi le chef du groupe LaREM a l’Assemblée nationale.

Des “provocations constantes”

Le candidat putatif a l’élection présidentielle, en déplacement a Marseille dimanche, a accepté de baisser la vitre de son véhicule alors qu’une femme s’approchait.

Elle lui a fait un doigt d’honneur, avant qu’Eric Zemmour n’en fasse un a son tour en affirmant “et bien profond”, pendant que sa conseillère Sarah Knafo riait, d’après une scène rapportée et immortalisée par un photographe de l’Agence France-Presse.

La scène a provoqué la polémique et, a son retour sur Paris, le polémiste d’extrême droite a refusé de la commenter. Mais pour Christophe Castaner, le souci s’étend au-delà d’un simple doigt d’honneur. Selon lui, “ses provocations constantes” sont “des insultes aux victimes et aux femmes”.

“Sang-froid, maîtrise et élégance”

“Je crois que pour être président, il faut du sang-froid, il faut de la maîtrise et si possible un peu d’élégance parce que le président représente les Français. Manifestement, ce sont trois qualités qui n’appartiennent pas a Eric Zemmour”, a aussi précisé l’homme politique.

“Je demande a ce candidat, un, de se déclarer, deux, de se confronter plutôt que d’insulter et, trois, d’assumer le suffrage universel et j’ai toute confiance dans les Français pour remettre Monsieur Zemmour a sa juste place: c’est-a-dire assez bas”, a-t-il taclé.