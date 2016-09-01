قالت وسائل إعلام أمريكية، إن قطاراً اقتحم محطة هوبوكن في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، الخميس، مما أسفر عن وقوع عشرات الإصابات.
وذكرت شبكة "أيه بي سي" الإخبارية، أن الحادث أسفر عن إصابة أكثر من مائة شخص بعضهم في وضعية حرجة، فيما قالت شبكة "إم إس إن بي سي"، أن ثلاثة أشخاص قتلوا في حصيلة أولية للضحايا.
ونشر عدد من المسافرين صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر انهيار جزء من سقف المحطة.
وقالت تقارير، إن عدداً من الركاب ما زالوا محاصرين في موقع اصطدام القطار في المحطة.
وقالت هيئة المواصلات في نيوجيرسي على موقع تويتر، إن العمل توقف في المحطة جراء الحادث.
ولم يصدر عن مسؤولين من الشرطة المحلية أو خدمة الإطفاء أو هيئة المواصلات في نيوجيرسي أي تعقيب عن الحادث حتى الساعة.
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100 جريح في تحطم قطار في ولاية نيوجيرسي
الشروق أونلاين - وكالات
قالت وسائل إعلام أمريكية، إن قطاراً اقتحم محطة هوبوكن في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، الخميس، مما أسفر عن وقوع عشرات الإصابات.
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وذكرت شبكة "أيه بي سي" الإخبارية، أن الحادث أسفر عن إصابة أكثر من مائة شخص بعضهم في وضعية حرجة، فيما قالت شبكة "إم إس إن بي سي"، أن ثلاثة أشخاص قتلوا في حصيلة أولية للضحايا.
ونشر عدد من المسافرين صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر انهيار جزء من سقف المحطة.
وقالت تقارير، إن عدداً من الركاب ما زالوا محاصرين في موقع اصطدام القطار في المحطة.
وقالت هيئة المواصلات في نيوجيرسي على موقع تويتر، إن العمل توقف في المحطة جراء الحادث.
ولم يصدر عن مسؤولين من الشرطة المحلية أو خدمة الإطفاء أو هيئة المواصلات في نيوجيرسي أي تعقيب عن الحادث حتى الساعة.