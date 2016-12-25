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نواكشوط تهدد بفتح سفارة صحراوية ردا على "الاستفزازات"
حزب السفير المغربي لا يعترف بحدود الجزائر وموريتانيا
أعاد حزب الاستقلال المغربي، الذي ينتمي إليه سفير الرباط بالجزائر، أطروحته القديمة حول مغربية بشار وتندوف والأراضي الموريتانية، وقال رئيسه أن بلاده تمتد من سبتة إلى نهر السنغال.
وخلفت تصريحات، أطلقها حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال, المقرب من المخزن المغربي، قبل يومين، زلزالا في العلاقات مع موريتانيا، بعد أن اعتبرها جزء من أراضي المملكة.
وأكد شباط في كلمة أمام إتحاد العمال المغربي، أن "حدود المغرب تمتد من سبتة المحتلة إلى نهر السنغال".
وعاد هذا السياسي المقرب من الملك إلى تصريحاته النارية تجاه الجزائر وموريتانيا، بالقول "الانفصال الذي وقع عام 1959 خلق مشاكل للمغرب، ومن ذلك تأسيس دولة موريتانيا، رغم أن هذه الأراضي تبقى مغربية، وأن كل المؤرخين يؤكدون على ذلك".
وأضاف "أن عدة أراض مغربية بقيت محتلة بعد ذلك مثل تندوف وبشار والقنادسة، و هي الأخرى مغربية تاريخيا".
وكان هذا الهجوم الجديد من شباط، على خلفية أزمة منطقة الكرارات، والتي حاول المغرب اقتحامها وإنشاء مسلك هناك، قبل أن تتصدى له السلطات الصحراوية.
واتهم هذا السياسي "موريتانيا بتسهيل وصول جبهة البوليزاريو إلى منطقة الكركرات ".
وتلتزم السلطات الجزائرية لحد الآن الصمت تجاه هذه التصريحات، وهي ليست الأولى من نوعها، علما أن سفير الرباط الجديد بالجزائر لحسن عبد الخالق، ينتمي إلى هذا الحزب السياسي.
وخلفت هذه التصريحات أزمة حادة في العلاقات بين موريتانيا والمغرب، ووصفها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، بأنها "تطاول على سيادتنا واستقلالنا لن يكون أحسن الطرق للتعاطي مع القضايا والملفات الساخنة، ولن يدفع بالنزاع في الصحراء الغربية إلى الحل، وإن إحياء الأساليب الاستفزازية والأطماع المدفونة في مخاطبة الند للند ليست أحسن طريق لخدمة التطلعات المشتركة بين شعوب وبلدان المنطقة".
ورفض حزب الاستقلال المغربي، الاعتذار عن هذه التصريحات ورد بأن "الموقف الرسمي الموريتاني لا يعدو أن يكون رجع صدى لسياسة الجزائر في المنطقة".
ونقلت وكالة الاخبار الموريتانية عن مصدر دبلوماسي من نواكشوط، تأكيده "إن موريتانيا ستفتح سفارة للجمهورية الصحراوية في العاصمة نواكشوط، إذا ما استمرت المملكة المغربية في ما يعتبره استفزازات إعلامية وسياسية".
وحسبه "موريتانيا تعترف بالجمهورية الصحراوية منذ الثمانينات، وعدم فتح سفارة للصحراويين بموريتانيا كان احتراما لمشاعر المغاربة".
من جهة أخرى نشرت الوكالة مقال رأي تحت عنوان "ما يريده المغرب من موريتانيا؟".
وجاء في المقال "التصريحات العلنية الأخيرة لرئيس حزب الاستقلال المغربي حميد شباط، حول وحدة بلاده "المطاطية" التي تمتد من طنجة إلى نهر السنغال، الأطماع المغربية في سيادة الدولة الموريتانية".
وأوضح "لا داعي للتذكير أن المغرب هو آخر بلد عربي اعترف باستقلال الدولة الموريتانية، لأن الخريطة المعتمدة من قبل النظام المغربي مستمدة من الخريطة التي وضعها علال الفاسي مؤسس حزب حميد شباط، وهي خريطة تضُم إلى جانب الصحراء الغربية كل من موريتانيا وغرب الجزائر".
SoloDZ2016/12/26 على 17:561
نسي الصباط ان يقول عن موريتانيا بما ان الجزائر ساندت ودعمت وباركت وأطرت وحمت استقلالها رغم تأخر استقلال الجزائر بسنتين عن استقلال موريتانيا بفضل حرب التحرير الجزائرية شأنها شأن مملكة العلويين وتونس وبلدان افريقية كثيرة ولم تفعل المملكة العلوية ذلك اي لم تساند استقلال مورتانيا بل بالعكس لم يعترف المروك باستقلال موريتانيا إلا بعد عشر سنوات كاملة نسي السيكليس بان يقول ان موريتانيا كيان وهمي ومصطنع من طرف الجزائر كما يقول القصر وحزب الاحتقلال عن الجمهورية الصحراوية المدعمة والمساندة من طرف الجزائر
SoloDZ2016/12/26 على 17:562
هذه هي الاسطوانة المشروخة التي كانت متداولة في اعلام القصر بشان مساندة الجزائر استقلال موريتانيا دبلوماسيا وحمايته وتأطيره بتكوين الكوادر ودعمه ماديا كانت اسطوانة الجزائر تريد مخرج للاطلسي عبر نواذيبو وتقسيم المروك ومحاصرته بلا بلا بلا ولكن لم تكن موريتانيا يوما علوية لكي نتحدث عن اي تقسيم ولم تمر الجزائر للاطلسي عبر موريتانيا .. الخ من قرصهم المشروخ الذي هم يوضفوه اليوم في القضية الصحراوية والتي تعرف نفس الذي جرى لموريتانيا مع الورم السرطاني العلوي العدائي في المنطقة والذي اخذ طريحة الكلاب شرقا
SoloDZ2016/12/26 على 17:573
لكن وعلى اساس الوهم العلوي بان المروك من طنجة الى السينغال طامعا في جزء من الجزائر محتلا جزء من الصحراء الغربية طامعا في كل موريتانيا وفي جزء من مالي والسنغال ألم يلاحظ المراركة بأن موريتانيا استقلت الصحراء الغربية في طريقها لذلك الريف بدأ يلوح بالاستقلال هو ايضا الجزء الجزائري فصل في امره ألم يلاحظ المراركة ان النظام الملكي وعقيدته التوسعية والتي لم يسبق لهذا التوسع ان شمل الاراضي التي يحتلها والتي يطمع فيها وكان يتوسع في منطقة تواجد القصر فقط ألم يلاحظ المراركة ان النظام الملكي انتهت صلاحياته؟
SoloDZ2016/12/26 على 17:574
يعني اذا افترضنا جدلا على اساس الذهنية العلوية التوسعية المريضة من منطلق وصف معين لم يكن يوما يمثل السيادة على ارض وشعب في اي مكان من العالم حسب المنطق والقانون الدولي معاً وبناء على هذا التاريخ الوهمي للقصر المخزني ألم يلاحظ المراركة ان جميع من يستهدفهم الدخلاء الذين يفرضون انفسهم ملوك وسلاطين ومملكة وامارة مؤمنين .. الخ في بلاد الناس (المغرب الاقصى) كل الجيران المستهدفون بوهمهم يرفضون النظام الملكي المنتهي الصلاحية انتماء له او علاقة معه وبقيت فقط الحمير تركع للحصان في ضيعة العلويين طوعا وكرها
SoloDZ2016/12/26 على 18:005
وبالرجوع للتوتر الحاصل في القرقارات بين المروك والطرف الصحراوي من جهة وبين المروك وموريتانيا من جهة اخرى يقفز المروك على الحقائق بالهروةب الى الامام ووصف كل ردات فعل الطرف الصحراوي وموريتانيا بالخطير حسب (محللي) البلاط كل رد فعل من الاطراف الاخرى خطير الا الذي يقوم به المروك عادي ونخص بالذكر تخطيه جدار الجبن الشيء الذي دفع بالطرف الصحراوي الى تحمل مسؤولياته اما بالنسبة لموريتانيا فميناء الداخلة المحتلة الذي يعتزم الاحتلال محاصرة نظيره الموريتاني في نواذيبو رئة موريتانيا هي سبب التوتر مع نواقشط
SoloDZ2016/12/26 على 18:066
لا يبدو ان عبث العلويين سينتهي يوما إلا بنهاية نظامهم السرطاني الذي لم يترك جار إلا ودخل معه في نزاع او ازمة والعالم بأسره مخطيء إلا العلويين على حق وعلى دول المنطقة ان يتفقوا على عزل النظام حتى ينصاع للحكمة والعقل او ان يأخذوا على عاتقهم مهمة تغييره بنظام مماثل لانظمتهم لإهاء العبث والانسجام المغاربي اذا كان المغربيين المغلوبين على امرهم لم يقدروا على فعل ذلك ونخص بالذكر هنا رجالات البلاد الذين هم في الجيش والثالثة ثابتة وهذه المرة لرجالات المغرب خاصة الامازيغ كل الاسباب لاخذ زمام الامور بيدهم
مغربي2016/12/26 على 18:117
لم يقل الا الحقيقة التاريخية ولم يطالب باسترجاع موريطانيا ولا بشار وتندوف لانها اراضي مغربية اقتطعت من لندن الاستعمار الفرنسي والاسباني والا كيف استطاعت الجزائر ان تخلق بند ما اتى به الله من سلطان وهو الاعتراف بالحدود الاستعمارية اليس هذا تنكر صارخ للتاريخ عوض ايجاد حلول عبر الحوار بين الاشقاء؟ اكثر من ذلك يسعى حكام الجزائر لخلق البلبلة في المنطقة وتكريس الفرقة بين الشعوب المغاربية واول من سيكتوي بناره هي الجزائر مع الاسف المغرب يسعى لحل المشاكل دبلوماسيا لكن من اراد غير ذلك فله ما اراد
مراد2016/12/26 على 18:118
إسرائيل ثاني هي الدولة الوحيدة في الأمم المتحدة التي ليس لها حدود ثابتة وواضحة ؛يعني لدينا نسخة أخرى في المغرب العربي هي المغرب؛موريطانيا دولة مستقلة معترف بها في الأمم المتحدة وعمرها ما كانت تابعة للمغرب بل مملكة فاس هي من كانت تابعة لحكم المرابطون وهم موريطانيين ؛من بلاد شنقيط ؛وإدا نفكر بأسلوب صلاح الدين فسيطالب الطليان بأراضي الإمبراطورية الرومانية والعراقيين بالعباسية والسوريين بالأموية ونحن سنطالب بالمروك كله لأن الذين حكموه ولمئات السنين هم موحدين ومرينيين ووطاسيين وهذه قبائل جزائرية
Ahmed DerMann - Germany2016/12/26 على 18:129
نرحب بالاطروحة انها تزيد المخرب تعبا و الجزائر حق على حق......السيكليست و الديبلوماسية ههههه
OUJDI - wajda2016/12/26 على 18:1210
لم يقل إلا الحقيقة التاريخية و لكن مادمتم تؤرخون بما قبل و بعد الاستعمار فالله يسامح ،،، اما قضية الصحراء فلا ولو إلتقت السماء مع الارض ،،،
Algerian Man2016/12/26 على 18:1311
"حدود المغرب تمتد من سبتة المحتلة إلى نهر السنغال" ههههههههههههههه
يعني الجزائر تحتل اراض علوية والشعب الصحراوي يحتل اراض علوية والشعب الموريتاني يحتل اراض علوية والسينغال تحتل اراض علوية ومالي تحتل اراض علوية أليس هذا بالجنون ؟؟ ان المحتل الوحيد هنا هو العلويين الذين احتلوا اسم المغرب وراحوا من ثم يحاولون الاستحواذ على اي شيء مرتبط باسم المغرب تاريخا وجغرافيا وتراث .. الخ بل حتى التاريخ الاندلسي وتراثه لم يسلم من اوهام العلويين المريضة ؟؟ اغرب ما في الامر هو ان للقصر الملكي مرضى مثله من العبيد
العباسي - الجزائر ارض الله2016/12/26 على 18:1512
لا يوجد احزاب و لا تعدديه في المخرب فيه العائله الحاكمه و المخزن التابع لها المخرب مثل الكلب الجبان ادا حصره في زاويه كشر على انيابه ضنا منه انه يخيف اكثر من 5 قرون والاسبان يحتل شماله ولا يوم طالب باسترجاعه اللهم تهديد ادا شعر ان اسبانيا تميل الى البوليساريو الموريتنيا سيمارس عليها الضغط من جانب و يعرض عليها مشاريع و استثمارات خليجيه من جهة اخرى
جمال - غيليزان2016/12/26 على 18:1613
استرجعو اولا سبتة ومليلية وجزيرة ليلى من اسبانيا لكن قبل ذالك استرجعو كرامتكم من دول الخليج وفرنسا ثم تحدثو عن اسيادكم ايها الجبناء .الذل والهوان والسحر والفقر والتخلف يحاصرونكم وانتم مزطولون ايها الخبثاء ايها اليهود .
ALGERIAN2016/12/26 على 18:1914
أن يتسول الإنسان شئ ما فهذا قد يكون عادي ومعقول؛لكن أن تطالب شعب يعطيك أرضه وبلده بأكملها فهذه وقاحة لا تأتيها إلا الع،،،،،، يعني قال شنهو قال أرضك موريطانيا كلها ملكنا ؛أقول لهذا المخلوق بشار وتندوف دخلها الجنرال ويمبفن سنة 1882 خلال مطارداته لثوار سيد الشيخ وبوعمامة كذلك ولم تذكر مصادر التاريخ أن المغرب خلال العهد الإستعماري تكلم عنها إطلاقاً ؛إدا تقول أن فرنسا عرضتها عليك دعك من هذا الكذب فإنك تويفه ؛فرنسا تعرضك عليك أرض كانت تقاتل من أجلها ؛ثم هل كنت متأكد أن الجزائر ستستقل ذلك الوقت حتى ت
jughurtha - الجزائر2016/12/26 على 18:2015
كن راجل وأبدى باسترجاع سبته و مليله من إسبانيا و جبل طارق من بريطانيا و كف عن التامر مع إسرائيل.
2016/12/26 على 18:2616
salem
CHACUN EST ENTRAIN DE CHANTER ... ALORS QUELLE CARTE CHOISIR CELLE D IBN ROSTUM , OU MOWAHIDINE OU CELLE DES OTOMANS ETC... .
LE TRAIN EST DEJA PARTIE DEPUIS LONGTEMPS , DE MEME POUR LES PASSAGERS
AUGMENTER LA TENSION DS CE CONTEXTE MODIALE (VENIMEUX ),VA ENOCORE GENERER DU RETARD A LA VRAIE RECONCILIATION POUR UN AVENIR OBLIGATOIREMENT COMMUN..
2016/12/26 على 18:3017
معلومة خاطئة
بل بعيد عن المخزن لقد انكمش حزبه ولم يعد يمثل الاغلبية
اتعلم ان حزب اخنوش هو الاقرب الى القصر حيث المصاهرة
وسع ثقافتك يرحمك الله
في هذا المقال تجاهلت الكثير لا ندري تعمدا او جهلا منك
بلقاسم - الجزائر2016/12/26 على 18:3318
.....شباط هذا جاهل....لايعرف أن المغرب جزائرية والإخوية الشاوية الموجودون هناك منا ونحن منهم والبقية من أبناء عمومتنا وبن افليس من أولاد اشليح يعرف ذالك جيدا واسأله إن شئت....
ابن الريف الحر - NADHOUR2016/12/26 على 18:3519
حميد شباط لايمثل الا نفسه و نحن الامازيغ المغاربة فى الريف نعاني من الاحتلال العلوي الصهيوني لبلادنا و هناك فى العالم نظامين ليس لدولتهم حدود الكيان الاسرائيلي ليس له حدود معروفة و كيان المخزن الصهيوني ليس حدود يا لها منصدفة تجمع الاشقاء يهود الشرق الاوسط مع يهود المغرب الكبير و نقول للاخوة الموريتانين اننا نحبكم و لن نكون اعداء لكم و نتمنى لاخواننا الصحراويين الاستقلال و الحرية