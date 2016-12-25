أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة الابتدائية، الثلاثاء، بوضع أربعة إرهابيين تتراوح أعمارهم ما بين الـ30 والـ60 سنة، رهن الحبس المؤقت، عن تهمة الانخراط في جماعات إرهابية والتجنيد والتحريض على العمل الإرهابي، وكذا حيازة وصناعة متفجرات وقنابل تقليدية.
وعلمت "الشروق"، من مصادر عليمة، أن المتهمين يشكلون خلية إرهابية نائمة تتكون من أربعة أشخاص، ينشطون على مستوى بلديات دائرة الحروش جنوبي سكيكدة، تمت ملاحقتهم ومراقبتهم من طرف فرقة خاصة للدرك الوطني، تابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بسكيكدة، وذلك على إثر ورود معلومات استخباراتية بشأن وجود تحركات مشبوهة للمعنيين، الذين يقودهم إرهابي تائب ينحدر من حي السعيد بوالصبع التابع إقليميا لبلدية الحروش جنوبي سكيكدة.
وبعد سلسلة من التحريات من طرف مصالح الدرك، تمّ توقيف المتهمين عقب تنفيذ عملية مداهمة لمنازل المتهمين على مستوى بلدية الحروش ومنطقة السعيد بوالصبع، أين تمّ ضبط ذخيرة حية ومواد تستعمل في صناعة القنابل والمتفجرات، بحوزة المتهمين، بالإضافة إلى وجود مناشير تحريضية وثبت من خلال التحقيقات والتحريات مع المعنيين، أنهم كانوا يقومون بمحاولات لتجنيد عدد من الشباب ضمن هذه الخلية الإرهابية، مستعملين في ذلك منصات التواصل الاجتماعي الفايسبوك، لجرّ الشباب واستدراج المراهقين نحو الاقتناع بضرورة العمل الإرهابي وحمل السلاح وتنفيذ عمليات إرهابية وتفجيرات، وجاءت هذه العملية الأمنية النوعية لتجنب المنطقة مخططا إرهابيا خطيرا كان سيقوم به عناصر هذه الجماعة الإرهابية، التي يترأسها إرهابي تائب، كان قد استفاد من إجراءات السلك والمصالحة الوطنية.
وحكم عليه بالسجن وقضّى عقوبة بالحبس النافذ، في وقت سابق خلال العشرية الأخيرة، علما أن هذه العملية، تأتي الثانية من نوعها، بولاية سكيكدة، في أقلّ من ثلاثة أشهر، بعد نجاح عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتمالوس غربي الولاية، منذ شهرين في توقيف ستة أشخاص، يشكلون خلية إرهابية على مستوى مناطق غربي بلدية عين قشرة، أغلبهم كان بصدد الالتحاق بالعمل المسلح واللحاق بالجماعات الإرهابية الناشطة بإقليم غربي الولاية سكيكدة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
الأكثر تفاعلا
1تفتيش 400 ألف مشبوه وتوقيف 790 "هارب" عبر الميترو والترامواي
2أمطار غزيرة وثلوج عبر 24 ولاية
3العائلات الجزائرية مجبرة على مقاطعة احتفالات "الناير"
4عودة الفوضى إلى سوق بودواو والأوضاع تنذر بالانفجار
5الغليان يشتد والمضربون يصعَدون احتجاجهم في وهران
Français English
الرأي
سليم قلالة
حقيقة ينبغي أن نقولها
جمال لعلامي
روائح الغمّاسين!
صالح عوض
كابوتشي مكللا بتاج فلسطين
سلطان بركاني
الجزائريون بين المداخلة والشّيعة
محمد الهادي الحسني
"سلاك الواحلين"
صالح عوض
"السفير".. أفول مرحلة
سلطان بركاني
"إلزم دينك إذا اختلفت الأديان"!
جمال لعلامي
...أحشموا!
رشيد ولدبوسيافة
ارحمونا بسكوتكم!
عمار يزلي
على الكروشْ تُخلى العروشْ؟
الفيديو
قرباج: بلخيثر اكتشاف مباراة موريتانيا والخضر سيصلون لنهائي"كان"
مقتل رجلين سعوديين ينتميان "لشبكات جهادية" في الرياض
أستاذ بسيدي بلعباس يحوّل قاعة صغيرة إلى متحف
صورة محتشمة لمبادرة راية في كل شرفة
الأغواط.. الرسوم الصغرية بالغيشة متحف على الطبيعة ومقصد للسوّاح
هكذا وفى أردوغان بوعده للفتاة المعاقة التي رسمته؟!
صور صادمة لتعذيب أفراد من الأقلية المسلمة "الروهينغا" في بورما
طفل في الثانية من عمره ينقذ شقيقه بذكاء!
هدية رجل لزوجته تجذب 3 ملايين مشاهد على فيسبوك!
صحراء بني مزاب.. قبلة السواح في العطلة الشتوية
كانوا يحضّرون لتنفيذ مخطط إرهابي وتجنيد شباب
توقيف 4 إرهابيين يقودهم تائب وحجز مناشير ومتفجرات بسكيكدة
أحمد زقاري
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة الابتدائية، الثلاثاء، بوضع أربعة إرهابيين تتراوح أعمارهم ما بين الـ30 والـ60 سنة، رهن الحبس المؤقت، عن تهمة الانخراط في جماعات إرهابية والتجنيد والتحريض على العمل الإرهابي، وكذا حيازة وصناعة متفجرات وقنابل تقليدية.
تغطيات ذات صلة
توقيف 4 إرهابيين يقودهم تائب وحجز مناشير ومتفجرات بسكيكدة
شيوخ ومرضى عالقون بمطار سطيف بسبب إلغاء رحلة باريس
عصابة تنتحل صفة رجال شرطة لسرقة السوريين
توقيف أشخاص مشتبه فيهم في قضية مقتل مدير مدرسة بتبسة
تدمير 21 مخبأ للإرهابيين بعين الدفلى والبويرة
وعلمت "الشروق"، من مصادر عليمة، أن المتهمين يشكلون خلية إرهابية نائمة تتكون من أربعة أشخاص، ينشطون على مستوى بلديات دائرة الحروش جنوبي سكيكدة، تمت ملاحقتهم ومراقبتهم من طرف فرقة خاصة للدرك الوطني، تابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بسكيكدة، وذلك على إثر ورود معلومات استخباراتية بشأن وجود تحركات مشبوهة للمعنيين، الذين يقودهم إرهابي تائب ينحدر من حي السعيد بوالصبع التابع إقليميا لبلدية الحروش جنوبي سكيكدة.
وبعد سلسلة من التحريات من طرف مصالح الدرك، تمّ توقيف المتهمين عقب تنفيذ عملية مداهمة لمنازل المتهمين على مستوى بلدية الحروش ومنطقة السعيد بوالصبع، أين تمّ ضبط ذخيرة حية ومواد تستعمل في صناعة القنابل والمتفجرات، بحوزة المتهمين، بالإضافة إلى وجود مناشير تحريضية وثبت من خلال التحقيقات والتحريات مع المعنيين، أنهم كانوا يقومون بمحاولات لتجنيد عدد من الشباب ضمن هذه الخلية الإرهابية، مستعملين في ذلك منصات التواصل الاجتماعي الفايسبوك، لجرّ الشباب واستدراج المراهقين نحو الاقتناع بضرورة العمل الإرهابي وحمل السلاح وتنفيذ عمليات إرهابية وتفجيرات، وجاءت هذه العملية الأمنية النوعية لتجنب المنطقة مخططا إرهابيا خطيرا كان سيقوم به عناصر هذه الجماعة الإرهابية، التي يترأسها إرهابي تائب، كان قد استفاد من إجراءات السلك والمصالحة الوطنية.
وحكم عليه بالسجن وقضّى عقوبة بالحبس النافذ، في وقت سابق خلال العشرية الأخيرة، علما أن هذه العملية، تأتي الثانية من نوعها، بولاية سكيكدة، في أقلّ من ثلاثة أشهر، بعد نجاح عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتمالوس غربي الولاية، منذ شهرين في توقيف ستة أشخاص، يشكلون خلية إرهابية على مستوى مناطق غربي بلدية عين قشرة، أغلبهم كان بصدد الالتحاق بالعمل المسلح واللحاق بالجماعات الإرهابية الناشطة بإقليم غربي الولاية سكيكدة.