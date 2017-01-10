وفد من حركة حماس يصل روسيا

وصل وفد من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، إلى العاصمة الروسية موسكو، السبت، تلبية لدعوة مركز أبحاث روسي.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن حازم قاسم المتحدث باسم الحركة قوله، إن وفداً من حماس برئاسة موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي للحركة، وصل اليوم لتلبية دعوة معهد أبحاث روسي، لمناقشة "الملف الفلسطيني"، خلال مؤتمر تشارك فيه كافة الفصائل، من بينها حركة فتح.

وأضاف قاسم، إن وفد حركة حماس، سيلتقي على هامش مشاركته في المؤتمر، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، للتباحث بشأن القضية الفلسطينية.

وأعلنت حركتا فتح وحماس في وقت سابق، تلقيهما دعوة من معهد أبحاث روسي، لمناقشة الملف الفلسطيني.

وأفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، في الثاني من الشهر الجاري، أن موسكو، ستستضيف اجتماعاً لممثلين عن حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين، في 15 من جانفي الجاري.