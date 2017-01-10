كشفت مصالح مديرية الصحة والسكان لولاية تمنراست، أن مصالح هذه الأخيرة ستتدعم بهياكل جديدة، ستضاف إلى المشاريع التي توجد حاليا في طور الإنجاز، من أجل دعم التغطية الصحية في الولاية الأكبر مساحة في البلاد.
وتعول مصالح الصحة في الولاية على تحسين الخدمات الصحية لسكان بلديات الولاية، إذ يرتقب في هذا الصدد خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية إطلاق ورشات مشروع مستشفى 240 سرير بعاصمة الولاية، الذي رصد له غلاف مالي بقيمة تتجاوز 570 مليار سنتيم، وأسندت أشغال تجسيده إلى مؤسسة كوسيدار العمومية للقيام بإنجازه. كما سيتم تزويد المستشفى الجديد بكل التجهيزات الطبية الضرورية والحديثة، لمختلف التخصصات القاعدية إلى جانب الطب الداخلي، والجراحة بكل أنواعها، كما سيتوفر على مركز خاص لمكافحة السرطان، سيسمح بالتكفل بالمرضى القاطنين بالولاية على المستوى المحلي، وتجنيبهم مشاق التنقل إلى مدن شمال الوطن.
وستطلق أيضا في نفس الفترة أشغال إنجاز مشروع مستشفى آخر بطاقة استيعاب 120 سرير، تستفيد منها عاصمة المقاطعة الإدارية بعين صالح، ستتكفل بإنجازه أيضا مؤسسة كوسيدار، ورصد له مبلغ مالي يفوق 290 مليار سنتيم، وسيتوفر بدوره على كل التخصصات الصحية، القاعدية وخدمات الاستعجالات، لفائدة سكان الولاية المنتدبة الجديدة. وكان سكان عاصمة الولاية قد طالبوا بإنشاء مرفق صحي يستجيب لحاجيتهم خلال الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة قبل سنتين على استغلال الغاز الصخري فيها. ويسجل مشروع مستشفى الأمراض العقلية، الجاري تجسيده بحي تبركات بعاصمة الولاية، الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 110 مليار سنتيم، بنسبة تقدم في الإنجاز تفوق 75 بالمائة، ما يعني أنه سيتم تسليمه قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية. ومن المنتظر أن تدخل المؤسسة الاستشفائية الأم والطفل بتمنراست حيز الخدمة في شهر مارس المقبل.
كما ستستفيد الولاية المنتدبة الجديدة بعين قزام، الواقعة بأقصى جنوب تمنراست، بهياكل صحية جديدة. فقد تم اقتراح إنشاء مستشفيين بطاقة 60 سريرا لكل واحد منهما، بكل من عين قزام وتين زواتين، حسب مديرية الصحة والسكان، التي أكدت أنه سيتم التكفل من خلال المرفقين المذكورين، بمختلف الحالات المستعصية، التي تتطلب الإجلاء إلى شمال الوطن، من خلال التكفل التام بها بمقر سكناها، وذلك ضمن اتفاقيات التوأمة المبرمة بين مستشفى تمنراست وكل من المستشفيات الجامعية لبجاية وتيزي وزو وزميرلي بالحراش (وبين مستشفى عين صالح ومستشفيي يسر، وتيزي وزو). هذا، وتتوفر ولاية تمنراست حاليا على طاقم طبي يضم 78 طبيبا أخصائيا، منهم 25 أخصائيا بمنطقة عين صالح، بالإضافة إلى وجود فريق طبي كوبي من 30 أخصائيا ضمن التعاون الجزائري- الكوبي في مجال الصحة كما أشير إليه.
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منها 03 في عاصمة الولاية
06 مستشفيات صحية جديدة بولاية تمنراست
سفيان. ب
كشفت مصالح مديرية الصحة والسكان لولاية تمنراست، أن مصالح هذه الأخيرة ستتدعم بهياكل جديدة، ستضاف إلى المشاريع التي توجد حاليا في طور الإنجاز، من أجل دعم التغطية الصحية في الولاية الأكبر مساحة في البلاد.
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وتعول مصالح الصحة في الولاية على تحسين الخدمات الصحية لسكان بلديات الولاية، إذ يرتقب في هذا الصدد خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية إطلاق ورشات مشروع مستشفى 240 سرير بعاصمة الولاية، الذي رصد له غلاف مالي بقيمة تتجاوز 570 مليار سنتيم، وأسندت أشغال تجسيده إلى مؤسسة كوسيدار العمومية للقيام بإنجازه. كما سيتم تزويد المستشفى الجديد بكل التجهيزات الطبية الضرورية والحديثة، لمختلف التخصصات القاعدية إلى جانب الطب الداخلي، والجراحة بكل أنواعها، كما سيتوفر على مركز خاص لمكافحة السرطان، سيسمح بالتكفل بالمرضى القاطنين بالولاية على المستوى المحلي، وتجنيبهم مشاق التنقل إلى مدن شمال الوطن.
وستطلق أيضا في نفس الفترة أشغال إنجاز مشروع مستشفى آخر بطاقة استيعاب 120 سرير، تستفيد منها عاصمة المقاطعة الإدارية بعين صالح، ستتكفل بإنجازه أيضا مؤسسة كوسيدار، ورصد له مبلغ مالي يفوق 290 مليار سنتيم، وسيتوفر بدوره على كل التخصصات الصحية، القاعدية وخدمات الاستعجالات، لفائدة سكان الولاية المنتدبة الجديدة. وكان سكان عاصمة الولاية قد طالبوا بإنشاء مرفق صحي يستجيب لحاجيتهم خلال الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة قبل سنتين على استغلال الغاز الصخري فيها. ويسجل مشروع مستشفى الأمراض العقلية، الجاري تجسيده بحي تبركات بعاصمة الولاية، الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 110 مليار سنتيم، بنسبة تقدم في الإنجاز تفوق 75 بالمائة، ما يعني أنه سيتم تسليمه قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية. ومن المنتظر أن تدخل المؤسسة الاستشفائية الأم والطفل بتمنراست حيز الخدمة في شهر مارس المقبل.
كما ستستفيد الولاية المنتدبة الجديدة بعين قزام، الواقعة بأقصى جنوب تمنراست، بهياكل صحية جديدة. فقد تم اقتراح إنشاء مستشفيين بطاقة 60 سريرا لكل واحد منهما، بكل من عين قزام وتين زواتين، حسب مديرية الصحة والسكان، التي أكدت أنه سيتم التكفل من خلال المرفقين المذكورين، بمختلف الحالات المستعصية، التي تتطلب الإجلاء إلى شمال الوطن، من خلال التكفل التام بها بمقر سكناها، وذلك ضمن اتفاقيات التوأمة المبرمة بين مستشفى تمنراست وكل من المستشفيات الجامعية لبجاية وتيزي وزو وزميرلي بالحراش (وبين مستشفى عين صالح ومستشفيي يسر، وتيزي وزو). هذا، وتتوفر ولاية تمنراست حاليا على طاقم طبي يضم 78 طبيبا أخصائيا، منهم 25 أخصائيا بمنطقة عين صالح، بالإضافة إلى وجود فريق طبي كوبي من 30 أخصائيا ضمن التعاون الجزائري- الكوبي في مجال الصحة كما أشير إليه.