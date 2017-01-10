تحذيرات من تسونامي

زلزال بقوة 8 درجات يضرب قبالة بابوا غينيا الجديدة

date 2017/01/22 views 942 comments 0
author-picture

icon-writer وكالات

ضرب زلزال بلغت قوته ثماني درجات على سلم ريشتر، الأحد، قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة.

icon-links تغطيات ذات صلة

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال حدد على بعد 47 كيلومترا غرب أراوا في جزر بوجانفيل في بابوا غينيا الجديدة.

من جانبه، قال مركز المحيط الهادي للتحذير من موجات تسونامي "من المحتمل حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) خطيرة وواسعة النطاق نتيجة لهذا الزلزال خلال الثلاث ساعات المقبلة على طول سواحل بابوا غينيا الجديدة وجزر سولومون  وناورو وبوهنبي  وفانواتو وتشوك وإندونيسيا".

icon-tags
  • print