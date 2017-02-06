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تنصيب فوج وزاري لتقديم اقتراحات
العنف المدرسي...الوزارة تتحرك أخيرا
أعلنت وزارة التربية، الاثنين، تنصيب فوج وزاري، هو الأول من نوعه لتقديم اقتراحات بشان طريقة مواجهة العنف المدرسي، الذي شهد انتشارا كبيرا خلال الآونة الأخيرة.
وأكدت الوزارة في بيان مقتضب أنه "في إطار محاربة العنف في الوسط المدرسي، وضمن جملة من التدابير، قامت معالي وزيرة التربية الوطنية، السيدة نورية بن غبريت، هذا الاثنين 06 فيفري 2017 بمقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية بتنصيب فوج عمل وزاري مشترك سيعمل على تقديم اقتراحات عملياتية وإجراءات وقائية للتكفل بهذه الظاهرة".
ولم تقدم الوزارة تفاصيل أكثر، حول طريقة عمل هذا الفوج والوزارات أو الهيئات التي تشارك فيه وكذا مدة عمله.
وخلال الأسابيع الأخيرة، شهدت عدة مؤسسات تربوية بولايات مختلفة، مثل العاصمة وسكيكدة، جرائم وأحداث عنف وصلت حد مقتل تلاميذ، أثارت حفيظة الأولياء الذين خرجوا في احتجاجات للمطالبة بوقف الظاهرة.
وأكدت وزيرة التربية نورية بن غبريت نهاية الشهر الماضي، بأن عديد الإجراءات التي تصب في إطار مكافحة العنف في المحيط المدرسي أو داخله سيتم اتخاذها "عما قريب ".
و قالت الوزيرة خلال زيارتها لولاية جيجل بأن هذه الإجراءات تتعلق بـ"إحداث تغييرات في الأنظمة الداخلية للمؤسسات التعليمية ومحتوى بعض الدروس و تنظيم حملات تحسيسية علاوة على تنسيق الجهود لاسيما مع جمعيات أولياء التلاميذ".
وذكرت بن غبريت بأنه سبق لدائرتها الوزارية التوقيع اتفاقيات مع كل من المديرية العامة للأمن الوطني و وزارة الدفاع الوطني لأجل الحد من العنف المدرسي.
عبدالقادر - الجزائر الأم2017/02/06 على 20:491
ليست وزارة التربية هي التي حركت الموضوع بل يرجع شرف الحفاظ على سلامة أبنائنا بعد الله سبحانه و تعالى إبلى وزارة الداخلية التي بحثت في الموضوع بكل ثقل،،،
أما الوزارة الرمعونية فمازالت تتخبط في طبع الكتب الوردية،التي رغم الإنتقادات الموجهة إليها من طرف الأساتذة لضعف محتوياتها.