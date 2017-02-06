علمت "الشروق" من مصادر مطلعة أن وزارة التعليم والبحث العلمي قررت إلغاء مسابقة الدكتوراه، في قسم العلوم السياسية بكلية الحقوق بجامعة الجلفة على خلفية الغش الذي مس مسابقة دكتوراه "السياسات المقاربة".
واستنادا لمصادر "الشروق" فإن القضية تعود لطعن رئيس الكلية في مجريات المسابقة، حيث تم مراسلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي أوفدت لجنة تحقيق رفيعة المستوى، واكتشفت حالات الغش والتجاوزات القانونية، ليتم إلغاء المسابقة بصفة نهائية مع إحالة المترشحة المضبوطة في حالة غش، على المجلس التأديبي وتم تأجيل المسابقة إلى الموسم القادم.
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تأجيل المسابقة إلى الموسم القادم
إلغاء مسابقة الدكتوراه بعد فضيحة الغش بجامعة الجلفة
نورين. ع
علمت "الشروق" من مصادر مطلعة أن وزارة التعليم والبحث العلمي قررت إلغاء مسابقة الدكتوراه، في قسم العلوم السياسية بكلية الحقوق بجامعة الجلفة على خلفية الغش الذي مس مسابقة دكتوراه "السياسات المقاربة".
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واستنادا لمصادر "الشروق" فإن القضية تعود لطعن رئيس الكلية في مجريات المسابقة، حيث تم مراسلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي أوفدت لجنة تحقيق رفيعة المستوى، واكتشفت حالات الغش والتجاوزات القانونية، ليتم إلغاء المسابقة بصفة نهائية مع إحالة المترشحة المضبوطة في حالة غش، على المجلس التأديبي وتم تأجيل المسابقة إلى الموسم القادم.