تأجيل المسابقة إلى الموسم القادم

إلغاء مسابقة الدكتوراه بعد فضيحة الغش بجامعة الجلفة

date 2017/02/07 views 216 comments 0
author-picture

icon-writer نورين. ع

علمت "الشروق" من مصادر مطلعة أن وزارة التعليم والبحث العلمي قررت إلغاء مسابقة الدكتوراه، في قسم العلوم السياسية بكلية الحقوق بجامعة الجلفة على خلفية الغش الذي مس مسابقة دكتوراه "السياسات المقاربة".

icon-links تغطيات ذات صلة

واستنادا لمصادر "الشروق" فإن القضية تعود لطعن رئيس الكلية في مجريات المسابقة، حيث تم مراسلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي أوفدت لجنة تحقيق رفيعة المستوى، واكتشفت حالات الغش والتجاوزات القانونية، ليتم إلغاء المسابقة بصفة نهائية مع إحالة المترشحة المضبوطة في حالة غش، على المجلس التأديبي وتم تأجيل المسابقة إلى الموسم القادم.

icon-tags
  • print