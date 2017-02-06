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وزير الثقافة عز الدين ميهوبي يخرج عن صمته ويؤكد:
رسميا.. تجميد فيلم الأمير عبد القادر بسبب التقشف!
- كتاب السيناريو يبتزون الوزارة ويطالبون بمبالغ طائلة
أعلن وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، الخميس، تجميد فيلم الأمير عبد القادر الذي انطلق في تصويره سنة2013 بسبب تراجع العائدات المالية للبلاد نتيجة أزمة النفط، وقال ميهوبي صراحة "أعترف أن فيلم عبد القادر يمثل مشروع الرئيس.. لكن مشكلتنا اليوم تكمن في كتاب السيناريو الذين يطلبون مبالغ طائلة والظرف المالي لا يسمح بذلك"، ليدخل بذلك فيلم مؤسس الدولة الجزائرية ثلاجة وزارة الثقافة، طارحا بذلك العديد من التساؤلات حول مصير مشاريع أفلام أخرى كانت ستخلد شخصيات وطنية ورموزا ثورية على غرار الشيخ عبد الحميد ابن باديس.
وقال ميهوبي في رد على سؤال شفوي، الخميس، بالمجلس الشعبي الوطني إن مشروع فيلم الأمير عبد القادر، تعرض للعديد من المعوقات التي كانت سببا في تأجيله، خاصة أن القائمين على المشروع يبحثون عن سيناريو مميز يليق بمقام هذه الشخصية العظيمة، ولم يخف وزير الثقافة أن المشكل المالي هو أحد أسباب تجميد المشروع الذي نفى أن يكون قد توقف، قائلا: "المشكل متعلق بالمال ولا يجب إخفاء ذلك"، وأضاف الوزير في عرضه الأسباب أن البحث عن مخرج وسيناريو في المستوى يحتاج إلى مبالغ مالية طائلة، مضيفا: "نحن نريد أن يكون هذا الفيلم في المستوى، لاسيما أنه مشروع الرئيس"، كاشفا في نفس الوقت عن رغبة بعض الجهات في المشاركة في إعداد الفيلم.
وأضاف الوزير أن مشروع الفيلم الذي أعلن عنه سنة 2013، أوكل إلى الوكالة الوطنية للإشعاع الثقافي، وحينها تعرض للعديد من المشاكل والعوائق التي تسببت في تأجيله لعدة مرات، قائلا "كتاب السيناريو يبتزون الوزارة ويطالبون بمبالغ طائلة".
ومعلوم أن الوزير ميهوبي سبق أن عبر عن استيائه من توقف مشروع الفيلم السينمائي الذي يتناول حياة وشخصية قائد المقاومة المسلحة في الغرب الأمير عبد القادر، وتساءل في وقت سابق عن سبب صرف ثلاثة أرباع الميزانية التي رصدت للمشروع "200 مليار سنتيم" وعدم تصوير لقطة واحدة، بالمقابل قال "أين فيلم الأمير عبد القادر.. ثلاثة أرباع الميزانية صرفت من دون تصوير ثانية واحدة، والسيناريو تم تعديله مرات كثيرة.. أتأسف، لأنه تم إسناد مشروع سينمائي حول شخصية عالمية مثل الأمير عبد القادر لهواة.. أظن أنه كان فيه نقص في احترافية الهيئة التي أشرفت على المشروع".
القمري 2017/02/09 على 21:241
اعتقد انه لايمكن انتاج فيلم عن الامير عبد القدر الادريس حفيذ ادريس الاكبر مؤسس الدولة الادريسية بالمغرب لا اليوم ولا غدا لان في هاته الحالة يجب النبش في من هو واصوله ولماذا سمي بالامير وما علاقته بابناء عمومته سلطان المغرب ومن ارسله للجزائر و زوده بالسلاح والرجال ولماذا خرج عن طاعة السلطان وكيف ولماذا واين وووو الى ان نفي الى سوريا اعتقد النبش في سيرته ليس في صالح من زوروا تاريخ هذا الرجل وزروا تاريخ المنطقة ليصنعوا دولة لم يكن لها وجود اصلا هنا مكمن المشكل