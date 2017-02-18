فيما تم سحب جواز سفر زعيم الجماعة بقسنطينة معلمة في الابتدائي بسطيف ضمن شبكة نشر الفكر الأحمدي

لا يزال مسلسل التحقيقات الأمنية حول الطائفة الأحمدية بقسنطينة، متواصلا لكشف المزيد من الحقائق، لنشاط هذه الطائفة، حيث أسرّت مصادر على اطلاع بملف القضية، لـ"الشروق"، أنه تم العثور على وثيقة مبايعة خاصة بامرأة، لدى جماعة قسنطينة، ويتعلق الأمر بأستاذة في الطور الإبتدائي، بإحدى المؤسسات التعليمية بضواحي مدينة سطيف، التي تكتم مصدرنا على تحديد المكان بدقة مراعاة لمقتضيات التحقيقات التي تعكف عليها الجهات الأمنية المختصة، وهو ما يؤكد ما تطرقت إليه الشروق اليومي في أعدادها السابقة، بشأن جماعة قسنطينة، وأنها النواة الرئيسية للتحكم في الجماعة على المستوى الجهوي شرق خاصة، وعلى المستوى الوطني عموما.

لا يزال مسلسل التحقيقات الأمنية حول الطائفة الأحمدية بقسنطينة، متواصلا لكشف المزيد من الحقائق، لنشاط هذه الطائفة، حيث أسرّت مصادر على اطلاع بملف القضية، لـ"الشروق"، أنه تم العثور على وثيقة مبايعة خاصة بامرأة، لدى جماعة قسنطينة، ويتعلق الأمر بأستاذة في الطور الإبتدائي، بإحدى المؤسسات التعليمية بضواحي مدينة سطيف، التي تكتم مصدرنا على تحديد المكان بدقة مراعاة لمقتضيات التحقيقات التي تعكف عليها الجهات الأمنية المختصة، وهو ما يؤكد ما تطرقت إليه الشروق اليومي في أعدادها السابقة، بشأن جماعة قسنطينة، وأنها النواة الرئيسية للتحكم في الجماعة على المستوى الجهوي شرق خاصة، وعلى المستوى الوطني عموما.

وتعد الوثيقة المكتشفة خلال سير التحقيقات، بمثابة دليل النشاط الدعوي لهذه الجماعة، الذي أكد مصدرنا أنه نشاط توسعي، يستهدف فئة الأطفال والنساء، وفق التعليمات والتوصيات التي أصدرها الزعيم الوطني للجماعة المدعو "ف. م" في وقت سابق، للقادة الولائيين، حول تكثيف نشاطهم محليا لاستقطاب واستمالة فئة الأطفال والنساء، وادماجهم في صفوف الجماعة، مع التركيز على المساجد والمدارس، لنشر معتقدات الطائفة الأحمدية، بطريقة سلسة خفية، بعيدا عن أعين المصالح الأمنية، والطبقة المثقفة من دعاة وأئمة المساجد وأساتذة قد يعارضون فكر الجماعة والانخراط في مخطط التجنيد.

وأضافت مصادرنا أن التحقيقات لا تزال مستمرة، من طرف النيابة المختصة، التي فرضت الرقابة القضائية، على جميع أفراد الشبكة الموقوفين سابقا من طرف كتيبة الدرك الوطني بالخروب، وسحب جواز السفر الخاص بزعيم الطائفة بقسنطينة والبالغ من العمر 60 سنة، والذي تم توقيفه الشهر الماضي رفقة ستة أشخاص آخرين في مناطق مختلفة على محور الخروب، صالح دراجي، المدينة الجديدة علي منجلي، في انتظار تحديد تاريخ لاحق لجلسة محاكمتهم جميعا عن تهمة ممارسة طقوس مسيئة للدين الإسلامي وجمع تبرعات بدون رخصة قانونية.