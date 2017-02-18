لا يزال مسلسل التحقيقات الأمنية حول الطائفة الأحمدية بقسنطينة، متواصلا لكشف المزيد من الحقائق، لنشاط هذه الطائفة، حيث أسرّت مصادر على اطلاع بملف القضية، لـ"الشروق"، أنه تم العثور على وثيقة مبايعة خاصة بامرأة، لدى جماعة قسنطينة، ويتعلق الأمر بأستاذة في الطور الإبتدائي، بإحدى المؤسسات التعليمية بضواحي مدينة سطيف، التي تكتم مصدرنا على تحديد المكان بدقة مراعاة لمقتضيات التحقيقات التي تعكف عليها الجهات الأمنية المختصة، وهو ما يؤكد ما تطرقت إليه الشروق اليومي في أعدادها السابقة، بشأن جماعة قسنطينة، وأنها النواة الرئيسية للتحكم في الجماعة على المستوى الجهوي شرق خاصة، وعلى المستوى الوطني عموما.
لا يزال مسلسل التحقيقات الأمنية حول الطائفة الأحمدية بقسنطينة، متواصلا لكشف المزيد من الحقائق، لنشاط هذه الطائفة، حيث أسرّت مصادر على اطلاع بملف القضية، لـ"الشروق"، أنه تم العثور على وثيقة مبايعة خاصة بامرأة، لدى جماعة قسنطينة، ويتعلق الأمر بأستاذة في الطور الإبتدائي، بإحدى المؤسسات التعليمية بضواحي مدينة سطيف، التي تكتم مصدرنا على تحديد المكان بدقة مراعاة لمقتضيات التحقيقات التي تعكف عليها الجهات الأمنية المختصة، وهو ما يؤكد ما تطرقت إليه الشروق اليومي في أعدادها السابقة، بشأن جماعة قسنطينة، وأنها النواة الرئيسية للتحكم في الجماعة على المستوى الجهوي شرق خاصة، وعلى المستوى الوطني عموما.
وتعد الوثيقة المكتشفة خلال سير التحقيقات، بمثابة دليل النشاط الدعوي لهذه الجماعة، الذي أكد مصدرنا أنه نشاط توسعي، يستهدف فئة الأطفال والنساء، وفق التعليمات والتوصيات التي أصدرها الزعيم الوطني للجماعة المدعو "ف. م" في وقت سابق، للقادة الولائيين، حول تكثيف نشاطهم محليا لاستقطاب واستمالة فئة الأطفال والنساء، وادماجهم في صفوف الجماعة، مع التركيز على المساجد والمدارس، لنشر معتقدات الطائفة الأحمدية، بطريقة سلسة خفية، بعيدا عن أعين المصالح الأمنية، والطبقة المثقفة من دعاة وأئمة المساجد وأساتذة قد يعارضون فكر الجماعة والانخراط في مخطط التجنيد.
وأضافت مصادرنا أن التحقيقات لا تزال مستمرة، من طرف النيابة المختصة، التي فرضت الرقابة القضائية، على جميع أفراد الشبكة الموقوفين سابقا من طرف كتيبة الدرك الوطني بالخروب، وسحب جواز السفر الخاص بزعيم الطائفة بقسنطينة والبالغ من العمر 60 سنة، والذي تم توقيفه الشهر الماضي رفقة ستة أشخاص آخرين في مناطق مختلفة على محور الخروب، صالح دراجي، المدينة الجديدة علي منجلي، في انتظار تحديد تاريخ لاحق لجلسة محاكمتهم جميعا عن تهمة ممارسة طقوس مسيئة للدين الإسلامي وجمع تبرعات بدون رخصة قانونية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
صدمة ماركون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
الأكثر تفاعلا
1تأجيل زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للجزائر
2تأجيل زيارة ميركل للجزائر.. والوفد الألماني يُكمل المهمة
3السلوك والمشاركة والبحوث لتقييم التلاميذ بدل علامات الإمتحانات
4تعليمة وزارية لفتح ماستر "علمي" لطلبة المدارس العليا للأساتذة
5الجزائر وتونس ومصر توقع إعلانًا مشتركًا حول ليبيا
Français English
الرأي
سليم قلالة
هل مات الإنسان فينا؟
جمال لعلامي
استيراد التبن والعفن!
صالح عوض
سودان بلا حصار
محمد الهادي الحسني
يوم الشهيد! !
صالح عوض
إنه يوم للحياة..
جمال لعلامي
لنا تفاحنا ولكم تفاحكم!
رشيد ولد بوسيافة
تصريحات شاب طموح.. لا أكثر!
عمار يزلي
عودة "السي الطاهر"!
جمال لعلامي
متحرّشون يسدّون الشهية!
عبد الناصر
كلمات "ماكرون" ولكمات "كلاي"!
الفيديو
لحظة لقاء أرملة أمريكية بنعش زوجها الجندي
أم تلقي رضيعها في النهر وسائق أجرة ينقذه بأعجوبة!
لعنة التاريخ تطارد الساسة الفرنسيين
"سربانتس".. مغارة أديب إسبانيا الأكبر في الجزائر
يوم بدون مهاجرين في أمريكا!!
مفاجأة جديدة في أروقة الإدارة الأمريكية
نظرة تاريخية عن "حل الدولتين"
ترامب: حل الدولتين "ليس السبيل الوحيد" لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
أبناء يقيمون حفلة لوالدتهم بعدما تزوج والدهم عليها!
جائزة "وورلد بريس فوتو" لصورة قتل السفير الروسي بأنقرة
فيما تم سحب جواز سفر زعيم الجماعة بقسنطينة
معلمة في الابتدائي بسطيف ضمن شبكة نشر الفكر الأحمدي
عبد العالي. ل
لا يزال مسلسل التحقيقات الأمنية حول الطائفة الأحمدية بقسنطينة، متواصلا لكشف المزيد من الحقائق، لنشاط هذه الطائفة، حيث أسرّت مصادر على اطلاع بملف القضية، لـ"الشروق"، أنه تم العثور على وثيقة مبايعة خاصة بامرأة، لدى جماعة قسنطينة، ويتعلق الأمر بأستاذة في الطور الإبتدائي، بإحدى المؤسسات التعليمية بضواحي مدينة سطيف، التي تكتم مصدرنا على تحديد المكان بدقة مراعاة لمقتضيات التحقيقات التي تعكف عليها الجهات الأمنية المختصة، وهو ما يؤكد ما تطرقت إليه الشروق اليومي في أعدادها السابقة، بشأن جماعة قسنطينة، وأنها النواة الرئيسية للتحكم في الجماعة على المستوى الجهوي شرق خاصة، وعلى المستوى الوطني عموما.
تغطيات ذات صلة
معلمة في الابتدائي بسطيف ضمن شبكة نشر الفكر الأحمدي
هذه خارطة الطريق للخروج من نفق العزلة اللغوية
20 مليونا.. منحة تقاعد للعمال غير الأجراء
تأجيل الزيارة الرسمية لميركل إلى الجزائر
تعليمة وزارية لفتح ماستر "علمي" لطلبة المدارس العليا للأساتذة
لا يزال مسلسل التحقيقات الأمنية حول الطائفة الأحمدية بقسنطينة، متواصلا لكشف المزيد من الحقائق، لنشاط هذه الطائفة، حيث أسرّت مصادر على اطلاع بملف القضية، لـ"الشروق"، أنه تم العثور على وثيقة مبايعة خاصة بامرأة، لدى جماعة قسنطينة، ويتعلق الأمر بأستاذة في الطور الإبتدائي، بإحدى المؤسسات التعليمية بضواحي مدينة سطيف، التي تكتم مصدرنا على تحديد المكان بدقة مراعاة لمقتضيات التحقيقات التي تعكف عليها الجهات الأمنية المختصة، وهو ما يؤكد ما تطرقت إليه الشروق اليومي في أعدادها السابقة، بشأن جماعة قسنطينة، وأنها النواة الرئيسية للتحكم في الجماعة على المستوى الجهوي شرق خاصة، وعلى المستوى الوطني عموما.
وتعد الوثيقة المكتشفة خلال سير التحقيقات، بمثابة دليل النشاط الدعوي لهذه الجماعة، الذي أكد مصدرنا أنه نشاط توسعي، يستهدف فئة الأطفال والنساء، وفق التعليمات والتوصيات التي أصدرها الزعيم الوطني للجماعة المدعو "ف. م" في وقت سابق، للقادة الولائيين، حول تكثيف نشاطهم محليا لاستقطاب واستمالة فئة الأطفال والنساء، وادماجهم في صفوف الجماعة، مع التركيز على المساجد والمدارس، لنشر معتقدات الطائفة الأحمدية، بطريقة سلسة خفية، بعيدا عن أعين المصالح الأمنية، والطبقة المثقفة من دعاة وأئمة المساجد وأساتذة قد يعارضون فكر الجماعة والانخراط في مخطط التجنيد.
وأضافت مصادرنا أن التحقيقات لا تزال مستمرة، من طرف النيابة المختصة، التي فرضت الرقابة القضائية، على جميع أفراد الشبكة الموقوفين سابقا من طرف كتيبة الدرك الوطني بالخروب، وسحب جواز السفر الخاص بزعيم الطائفة بقسنطينة والبالغ من العمر 60 سنة، والذي تم توقيفه الشهر الماضي رفقة ستة أشخاص آخرين في مناطق مختلفة على محور الخروب، صالح دراجي، المدينة الجديدة علي منجلي، في انتظار تحديد تاريخ لاحق لجلسة محاكمتهم جميعا عن تهمة ممارسة طقوس مسيئة للدين الإسلامي وجمع تبرعات بدون رخصة قانونية.