قضية تصريحات الوزير المؤخر الخارجية تستدعي السفير التونسي

استدعت وزارة الخارجية، الأحد، السفير التونسي على خلفية التصريحات المثيرة للجدل لوزير البيئة رياض المؤخر والتي وصف فيها الجزائر بالدولة الشيوعية.

وحسب بيان للخارجية فإن "سفير تونس بالجزائر عبد المجيد الفرشيشي قد استقبل بتاريخ هذا اليوم بوزارة الشؤون الخارجية حيث طلبت منه توضيحات بخصوص التصريحات المنسوبة لوزير الشؤون المحلية و البيئة التونسي رياض المؤخر على هامش ندوة (تونس أمل المتوسط) الذي نظمته مؤسسة كراكسي بروما يوم 04 مايو/أيار الجاري".

وأضاف أنه "تم بهذه المناسبة إبلاغ السفير التونسي بان هذه التصريحات تجاه الجزائر قد أثارت تساؤلات سواء على المستوى الشعبي أو على الصعيد الرسمي" .

وكانت وسائل إعلام، نقلت عن رياض المؤخر وزير البيئة التونسي تأكيده خلال مشاركته في الملتقى الدولي "تونس أمل المتوسط"، الذي نظم مؤخرا بالعاصمة الإيطالية (روما)، إنه عندما يُسأل: أين تقع تونس؟ يفضل القول إنها تقع تحت إيطاليا، على القول إنها تقع بين ليبيا بلد القذافي والجزائر الدولة الشيوعية.

وخلفت هذه التصريحات موجة استنكار في تونس والجزائر كما اعتبر حزب نداء تونس الحاكم أنها لن تمس بمتانة العلاقات بين الدولتين فيما وصفتها حركة النهضة بغير المسؤولة

والجمعة نشر وزير البيئة التونسي توضيحا على صفحته على "فايسبوك"، بشأن هذه التصريحات المنسوبة إليه، أكد فيه أنه تم إخراجها من سياقها .