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قضية تصريحات الوزير المؤخر
الخارجية تستدعي السفير التونسي
استدعت وزارة الخارجية، الأحد، السفير التونسي على خلفية التصريحات المثيرة للجدل لوزير البيئة رياض المؤخر والتي وصف فيها الجزائر بالدولة الشيوعية.
وحسب بيان للخارجية فإن "سفير تونس بالجزائر عبد المجيد الفرشيشي قد استقبل بتاريخ هذا اليوم بوزارة الشؤون الخارجية حيث طلبت منه توضيحات بخصوص التصريحات المنسوبة لوزير الشؤون المحلية و البيئة التونسي رياض المؤخر على هامش ندوة (تونس أمل المتوسط) الذي نظمته مؤسسة كراكسي بروما يوم 04 مايو/أيار الجاري".
وأضاف أنه "تم بهذه المناسبة إبلاغ السفير التونسي بان هذه التصريحات تجاه الجزائر قد أثارت تساؤلات سواء على المستوى الشعبي أو على الصعيد الرسمي" .
وكانت وسائل إعلام، نقلت عن رياض المؤخر وزير البيئة التونسي تأكيده خلال مشاركته في الملتقى الدولي "تونس أمل المتوسط"، الذي نظم مؤخرا بالعاصمة الإيطالية (روما)، إنه عندما يُسأل: أين تقع تونس؟ يفضل القول إنها تقع تحت إيطاليا، على القول إنها تقع بين ليبيا بلد القذافي والجزائر الدولة الشيوعية.
وخلفت هذه التصريحات موجة استنكار في تونس والجزائر كما اعتبر حزب نداء تونس الحاكم أنها لن تمس بمتانة العلاقات بين الدولتين فيما وصفتها حركة النهضة بغير المسؤولة
والجمعة نشر وزير البيئة التونسي توضيحا على صفحته على "فايسبوك"، بشأن هذه التصريحات المنسوبة إليه، أكد فيه أنه تم إخراجها من سياقها .
سليمان2017/05/07 على 19:571
تونسي حقيقي مرتكب و له عقدة نقص امام سيده الاطالي . الجزائري لا يركع لأحد. على كل حال جراننا و لازم نسمحولهم و نتمنى لهم التقدم
DZ2017/05/07 على 19:592
عربي كحل الراس كويه ولا الدويه
اغلقو الحدود مع نكارين الخير
02017/05/07 على 20:183
هذه هي دزاير العزة و الكرامة التي وُعِدنا بها ... تونس حاشة النعمة !!!!!؟؟
ابن نوفمبر - الجزائر2017/05/07 على 20:204
بالامس القريب تطاولت عليناموريطانياومالي والمغرب يتطاول كل يوم واليوم تونس وغداربما النيجروتشاد وكل المستضعفين أصبحوا يتطاولون علىينا بالله عليكم هل هؤلاءالخنافيس كانوا يتطاولون علينا يوم كان الرجال يحكمون الجزائر بداية من بلة هواري بومدين الشاذلي رحمهم الله وزروال اطال الله في عمره هؤلاء الحكام السالفي الذكر كانوا يؤمنون بالجزائر لاأقل ولاأكثر أماحكام اليوم همهم الوحيدبطونهم وأقاربهم أما الجزائر بالنسبة اليهم للهاوية ولهذا كثر التطاول علينا بقى لناأمل واحدهي مؤسسة الجيش اللهم احفظه أنشري ياشروق