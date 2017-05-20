بعد نهاية مسيرته على رأس الحكومة سلال: أنا مرتاح

أكد عبد المالك سلال، الأربعاء، أنه مرتاح لكل ما قدمه طيلة مشواره السياسي، وأن خليفته عبد المجيد تبون له المؤهلات الكافية للنجاح.

ونشر تبون بيانا على صحفته على "فايسبوك"، أكد فيه "أشعر بارتياح كبير لما قدمته في حياتي وبدون انقطاع في عمل الخير والبعد عن الكراهية لتقريب القلوب".

وأوضح "سلمت المشعل لصديقي عبد المجيد تبون الذي له كل القدرات للنجاح و أتمنى له حظا سعيدا".

وأضاف الوزير الأول السابق "أستغل المناسبة لتقديم خالص تحياتي و تشجيعاتي لكل أعضاء الحكومة و كافة الإطارات

وأقدم كل احتراماتي وتقديراتي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الثقة التي وضعها في شخصي و الذي وهب كل شيء لتحيا الجزائر دائما".

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