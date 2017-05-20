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بعد نهاية مسيرته على رأس الحكومة
سلال: أنا مرتاح
أكد عبد المالك سلال، الأربعاء، أنه مرتاح لكل ما قدمه طيلة مشواره السياسي، وأن خليفته عبد المجيد تبون له المؤهلات الكافية للنجاح.
ونشر تبون بيانا على صحفته على "فايسبوك"، أكد فيه "أشعر بارتياح كبير لما قدمته في حياتي وبدون انقطاع في عمل الخير والبعد عن الكراهية لتقريب القلوب".
وأوضح "سلمت المشعل لصديقي عبد المجيد تبون الذي له كل القدرات للنجاح و أتمنى له حظا سعيدا".
وأضاف الوزير الأول السابق "أستغل المناسبة لتقديم خالص تحياتي و تشجيعاتي لكل أعضاء الحكومة و كافة الإطارات
وأقدم كل احتراماتي وتقديراتي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الثقة التي وضعها في شخصي و الذي وهب كل شيء لتحيا الجزائر دائما".
salim - algerie2017/05/24 على 20:031
أعتقد أنّ الآن عنده الوقت باش يشطح مع مادام سامية.
جزائري - alg2017/05/24 على 20:092
يالجد أنت غير كفؤ لذلك ذهابك أحسن من يقاؤك .
بالهزل أنت أكبر مهرج لذلك سنفتقد خرجاتك البهلوانية التي كانت تنسينا بعض مصاعب الحياة .
امنية2017/05/24 على 20:183
ونحن ايضا مرتاحين بعد رحيله
سجل حافل بالفضائح و الفشل - و التزوير؟2017/05/24 على 20:244
هذا هو سجلك يا سلال منذ تعيينك على رأس الحكومة؟ فأنت حققت فضائح جارية، و ليس صدقات جارية؟؟؟
يا جزاير - راه طاب القلب2017/05/24 على 20:295
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : _( آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ )