سبق أن أشرفا على ولاية بأدرار تبون وسلال تبادلا المهام قبل 34 عاما

سبق للوزير الأول عبد المجيد تبون الذي استلم الخميس مهامه على رأس الحكومة من سلفه عبد الملك سلال، أن قاما بهذه العملية البروتوكولية عام 1983 عندما أشرفا على إدارة ولاية أدرار.

وتداول ناشطون صورتين لسلال وتبون قيل أنهما معلقتان بمطار أدرار تعودان إلى فترة شغلهما لمنصب والي هذه الولاية الحدودية.

وبالرجوع إلى السيرة الذاتية للرجلين، نجد أن تبون مكث في منصب والي ادرار لعام واحد عام 1983 قبل أن يخلفه في المنصب عبد المالك سلال، الذي أدار الولاية إلى غاية عام 1989.