الرئيس السابق يتمتع بصحة وعافية مصادر من عائلة زروال تنفي نقله إلى المستشفى

فندت مصادر مقربة من عائلة الرئيس السابق اليامين زروال الأخبار التي تحدثت عن تدهور حالته الصحية خلال الساعات الأخيرة، وكذا نقله على جناح السرعة نحو المستشفى العسكري بعين النعجة.

وأوضحت ذات المصادر أن الرئيس السابق يتمتع بصحة وعافية في منزله بحي بوزوران، حيث يتلقى زيارة أبنائه لقضاء شهر رمضان سويا. ودعا مقربون من الرئيس " الكف عن نشر الإشاعات دون التثبت من المصادر الحقيقية" وتجنب "إثارة البلبلة والإزعاج خاصة من طرف المواقع الإعلامية ورواد الفيسبوك".

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الرئيس السابق لإشاعات من هذا القبيل، لكنها المرة الأولى التي تتحدث فيها عن تدهور الحالة الصحية لزروال وعن نقله إلى المستشفى العسكري بولاية قسنطينة تارة ونحو مستشفى عين النعجة بالعاصمة تارة أخرى.

ويجري الرئيس السابق زيارات طبية دورية لعيادتين طبيتين مختصتين بمدينة باتنة لتتبع علاجه، حيث عانى في الفترة الأخيرة من وعكة صحية عادية، كما يقوم بفحوص وتدخلات جراحية عادية على العين بين الحين والآخر ما فتح الباب أمام الإشاعات لتتولى وسائط التواصل الاجتماعي نفخها.