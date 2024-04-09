المغرب: خمس سنوات سجنا نافذا بسبب منشورات تستنكر التطبيع

حكمت المحكمة الإبتدائية بالمحمدية بالدار البيضاء، مساء أمس الإثنين 8 أفريل، على الناشط في الجبهة الشعبية لمناهضة التطبيع، عبد الرحمن زنكاض، بخمس سنوات سجنا نافذا مع غرامة قدرها 50000 درهم (حوالي 5000 دولار) وهذا بسبب منشورات على فيسبوك تستنكر التطبيع.

وهو الحكم الذي اعتبرته “جماعة العدل والإحسان” التي ينتمي إليها المعتقل “جائرا”، وقالت في بيان “تأبى السلطات المغربية إلا أن تزيد حلقة أخرى من حلقات الظلم وتقييد الحريات والإجهاز على الحق في التعبير، من خلال الحكم الظالم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بالمحمدية في حق السيد عبد الرحمن زنكاض بخمس سنوات سجنا نافذا مع غرامة قدرها 50000 درهم”.

وتم اعتقال زنكاض يوم 22 مارس الماضي بعد نشره على فيسبوك تدوينات تستنكر تطبيع المملكة المغربية مع الكيان الصهيوني على خلفية العدوان المستمر على قطاع غزة.