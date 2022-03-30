ترامب يدعو بوتين للكشف عن معلومات تتعلّق بعائلة بايدن

دعا دونالد ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الكشف عن معلومات يعتقد بأنها تمسّ بمواطنه الرئيس الحالي جو بايدن.

وقال ترامب لقناة “ريال أمريكا فويس”، في سياق حديثه عن تعاملات تجارية لنجل الرئيس بايدن مع روسيا:”أعتقد أن بوتين يعرف الإجابة عن ذلك، وأظن أنّ عليه أن ينشرها”.

واستشهد ترامب في حديثه بتقرير لمجلس الشيوخ عام 2020، يكشف أنّ سيدة أعمال روسية وزوجة رئيس بلدية موسكو. قامت بتقديم 3.5 مليون دولار لشركة أسسها نجل بايدن.

وتابع ترامب يقول:”لقد مَنَحَته 3.5 مليون دولار. لذا أعتقد الآن أن بوتين سيعرف الجواب على ذلك. وأعتقد أنه يجب أن يفرج عنه، ويجب أن نعرف هذه الإجابة”.