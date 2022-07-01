رسميًا.. فيفا يعتمد تقنية “التسلل الآلي” في مونديال 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الجمعة، تطبيق تقنية “التسلل شبه الآلية” في مونديال قطر 2022، لمساعدة الحكام بشكل أكثر دقة.

وذكر الاتحاد الدولي عبر موقعه الإلكتروني أن تقنية التسلل النصف آلية ستوفر لطاقم التحكيم تنبيها آليا بوجود حالة تسلل بدقة شديدة، كما أنها ستحسن عملية التواصل مع المشجعين داخل الملاعب ومن خلف شاشات التلفزيون.

وأشار “فيفا” إلى أن التقنية الجديدة تم اختبارها في كأس العرب 2021، وكأس العالم للأندية 2021.

وتستخدم هذه التكنولوجيا 12 كاميرا تُثبّت أسفل سقف الملعب بهدف تتبع حركة الكرة، وما يصل إلى 29 نقطة بيانات تعمل بسرعة 50 مرة في الثانية مخصصة لكل لاعب في أرضية الميدان.

كما سيكون للكرة الرسمية لمونديال قطر “الرحلة” دورا رئيسيا في تطبيق التقنية، إذ ستُحدد الشريحة المثبتة فيها بدقة مكان تسديد الكرة، قبل الإقرار بوقوع التسلل من عدمه.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو: “لقد جاءت هذه التكنولوجيا كثمرة لثلاث سنوات من البحث والاختبار في سبيل تقديم الأفضل للمنتخبات واللاعبين والمشجعين الوافدين لقطر أواخر هذه السنة، ونحن فخورون جدا بهذا العمل الذي نتطلع إلى أن يرى العالم فوائده في كأس العالم FIFA قطر 2020”.

وأضاف: “سيلتزم فيفا بتسخير التكنولوجيا في صالح تحسين لعبة كرة القدم على جميع المستويات، وما استخدام التكنولوجيا شبه الآلية للتسلل في كأس العالم بقطر إلا خير دليل على ذلك”.

وكان مونديال 2018 في روسيا شهد تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد “الفار”، وقد أثبت هذه التقنية نجاحها بشكل كبير ليتم تعميمها على جميع بطولات “فيفا” والمسابقات الكبرى المحلية في أوروبا.

الفيفا يعلن تثبيت قاعدة الـ 5 تبديلات رسميا

ويوم 13 جوان 2022، سيتم اعتماد قاعدة التبديلات الخمسة في كرة القدم بشكل نهائي في المباريات الكبرى، بحسب ما أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “إيفاب” الإثنين من العاصمة القطرية الدوحة، فيما قطعت تقنية “نصف آلية” لكشف التسلّل شوطاً نحو اعتمادها في كأس العالم المقبلة في قطر.

وقال رئيس الاتحاد الدول (فيفا) جاني إنفانتينو إن التغيير في قاعدة التبديل، بعد ما كان لثلاثة لاعبين كحد أقصى في المباراة الواحدة، جاء بعد “دعم قوي من كامل مجتمع كرة القدم”، وذلك بعد تجربته الناجحة في بطولات كثيرة خلال فترة جائحة كوفيد-19.

سيتم اعتماد قاعدة التبديلات الخمسة في كرة القدم بشكل نهائي بحسب ما أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “إيفاب” الإثنين من الدوحة، فيما قطعت تقنية “نصف آلية” لكشف التسلّل شوطاً نحو اعتمادها في كأس العالم المقبلة في قطر.

وقال رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) جاني إنفانتينو إن التغيير في قاعدة التبديل، بعد ما كان لثلاثة لاعبين كحد أقصى في المباراة الواحدة، جاء بعد “دعم قوي من كامل مجتمع كرة القدم”، وذلك بعد تجربته الناجحة في بطولات كثيرة خلال فترة جائحة كوفيد-19.

وأضاف أن خبراء سيقررون عما إذا كانت تقنية التسلل نصف الآلية سيتم اعتمادها في المونديال الأول في الشرق الأوسط الذي ينطلق في 21 تشرين الثاني/نوفمبر. بدوره، رأى رئيس لجنة الحكام الإيطالي بييرلويجي كولينا أنه “واثق” من استخدام هذه التقنية في المونديال القطري.

وفي الاجتماع السنوي الـ136 لجمعيته العمومية قال المجلس المسؤول عن سن قوانين اللعبة الشعبية إنه “ناقش أيضاً التجارب الجارية للتبديلات الناجمة عن ارتجاج في الرأس، البدائل الممكنة للتسلل وآخر التطورات التكنولوجية لدعم حكام المباريات”، مضيفاً ان هذه التغييرات ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من 1 تموز/يوليو 2022.

وأكّد إيفاب استمرار قاعدة إجراء التبديلات في ثلاث فترات فقط زائد فترة التوقف بين الشوطين.

المصدر: بيين سبورت