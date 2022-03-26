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رياضة
شكر الأنصار الذين تنقلوا إلى "دوالا".. بلماضي:

“سليماني يحب التحديات.. وهذه رسالتي إلى اللاعب الذي سيعوض بن سبعيني”

سليم دريس
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“سليماني يحب التحديات.. وهذه رسالتي إلى اللاعب الذي سيعوض بن سبعيني”
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أشاد مدرب المنتخب الوطني، جمال بلماضي، بالدور الذي يقوم به “الهداف” التاريخي للمنتخب الوطني، إسلام سليماني، في التشكيلة الوطنية، وذلك بعدما قاد “الخضر” إلى فوز “ثمين” بهدف دون رد في الدور الفاصل المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 التي ستجري في قطر شهر نوفمبر على ملعب “جابوما” في لقاء الذهاب، فضلا عن الروح القتالية التي يتمتع بها قلب هجوم نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، والذي كان قدوة لكل اللاعبين فوق أرضية الميدان في مباراة الجمعة، حيث قال بلماضي إن سليماني يعشق التحديات ويعتبره رمزا للكفاح والعمل بالنظر إلى الإرادة الفولاذية التي يمتلكها الهداف الأسبق لشباب بلوزداد.

وعن غياب رامي بن سبعيني عن مباراة الإياب التي سيحتضنها ملعب “مصطفى تشاكر” في البليدة سهرة الثلاثاء أمام المنتخب الكاميروني، لمح بلماضي إلى تأثير ذلك على التشكيلة عندما وصف بن سبعيني باللاعب “المهم”، قبل أن يؤكد أن المنتخب الوطني متكامل ويضم في صفوفه لاعبين قادرين على رفع التحدي، قائلا في هذا الصدد “نحن نمتلك فريقا متكاملا وليس الفرديات فقط، ليوجه رسالة مباشرة إلى اللاعب الذي سيعوض بن سبعيني قائلا” أتمنى من اللاعب الذي سيعوض أن يكون في مستوى القمة التي تنتظرنا”.

أما بخصوص الجماهير التي تنقلت إلى مدينة “دوالا” لمؤازرة زملاء الحارس رايس وهاب مبولحي في مباراتهم أمام “الأسود”، قال بلماضي إنه لطالما أشاد بالمناصرين سواء داخل أو خارج الجزائر، واصفا إياهم باللاعب رقم 12 وبكل ما تحمله الكلمة من معنى، قائلا: “كنا نعلم بأن أنصارنا هم اللاعب رقم 12 بكل ما تحمله الكلمة من معنى”، قبل أن يضيف “خارج الوطن نحن من البلدان القلائل جدا في القارة الإفريقية التي يتنقل معنا أنصارنا بقوة، حقيقة أشكرهم من أعماق قلبي، يعطيهم الصحة”.

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