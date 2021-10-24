شبيبة القبائل تقصف الجيش الملكي المغربي بِهدف من بعد 55 مترا!

أبدعت الأندية الجزائرية لكرة القدم، وهي شباب بلوزداد ووفاق سطيف وشبيبتا الساورة والقبائل، وتأهّلت كلّها في منافستَي رابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”.

وتميّزت شبيبة القبائل بِتسجيل هدفَين تاريخيَين وعالميَين واستعراضيَين في مرمى الجيش الملكي المغربي، حملا بصمة المهاجم علي هارون.

وسجّل فريق “الكناري” الهدف الأوّل على الطائر، وأمضى التوقيع الثاني من بعد حوالي 55 مترا، كما تُظهره صور شريطَي الفيديو المُدرجَين أدناه.

ويستحق التوقيع الثاني لِعلي هارون، أن يُدرج ضمن لائحة “الفيفا” لِأجمل هدف في عام 2021، ومنحه جائزة “بوشكاش”.

وسبق للاعب علي هارون (24 سنة، ابن بلدية بوفاريك)، أن ارتدى أزياء عدّة أندية، وهي نصر حسين داي ونجم مقرة واتحاد سيدي بلعباس، وأيضا اتحاد العاصمة لدى فئة الأواسط. قبل أن ينتقل إلى شبيبة القبائل.

ولِعُشّاق البطولة الوطنية أيّام الزّمن الجميل، يُذكّر الهدف الأوّل لِعلي هارون، بِتوقيع صانع ألعاب مولودية الجزائر الأسطورة عامر بن علي في مرمى حارس شباب برج منايل سيد أحمد سيد روحو. أمّا هدفه الثاني، فيُذكّر بِهدف مدافع جمعية إلكترونيك تيزي وزو دحمان حفاف في مرمى حارس مولودية وهران نصر الدين دريد. وأيضا مدافع “الكناري” سفيان سلمون في شباك حارس شبيبة بجاية. إلى حدّ ما.

وتُظهر صور أشرطة الفيديو الثلاثة الأخيرة، أهداف المقابلات الإفريقية لِنوادي شباب بلوزداد ووفاق سطيف وشبيبة الساورة.