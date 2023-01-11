-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

صحفي الشروق حمزة بركاوي في ذمة الله

الشروق أونلاين
  • 3834
  • 0
صحفي الشروق حمزة بركاوي في ذمة الله
الأرشيف
الصحفي الراحل حمزة بركاوي

انتقل إلى رحمة الله الزميل الصحفي حمزة بركاوي، الأربعاء، بعد صراع مع مرض الملاريا الذي أصيب به أثناء تأدية مهامه بالكاميرون.

وتقدم مجمع الشروق بتعازيه لأسرة الفقيد راجيا من الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة.

 “كل نفس ذائقة الموت”

على إثر الفاجعة الأليمة التي ألمت بـ “مجمع الشروق” في وفاة الزميل الصحفي #حمزة_بركاوي، تتقدم أسرة مجمع الشروق وعلى رأسها الرئيس المدير العام بخالص التعازي لعائلة الفقيد، راجين من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

وكان الزميل حمزة بركاوي قد اصيب بمرض الملاريا أثناء تأدية مهامه كإعلامي مكلف بتغطية أخبار المنتخب الوطني خلال كأس أمم إفريقيا في الكاميرون شهر جانفي 2022.

واصل حمزة العلاج في الجزائر واتضح أن المالاريا سبب له بقعا في الرئتين، ومع مرور الأيام انتقلت تلك البقع إلى الكبد وسببت له التهابا على مستوى الكبد. 

أدخل الزميل الراحل إلى مستشفى القطار بالعاصمة حيث اشارت اخر التقارير الطبية إلى انتقال الفيروس إلى مستوى الرأسن وبعدها تم نقله إلى مصلحة الانعاش بمستشفى مايو بباب الواد وبقي في المصلحة إلى أن وافته المنية صباح الأربعاء.

وستقام جنازة الفقيد الصحفي حمزة بركاوي بعد صلاة العصر بمقبرة سيدي موسى القديمة بالرغاية.

مقالات ذات صلة
وزير التجارة كمال رزيق: نهدف لرفع حجم التصدير إلى 5 ملاين دولار فيما يخص زيت الزيتون

وزير التجارة كمال رزيق: نهدف لرفع حجم التصدير إلى 5 ملاين دولار فيما يخص زيت الزيتون

قرار التكفل بنقل جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج يدخل حيز التنفيذ

قرار التكفل بنقل جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج يدخل حيز التنفيذ

زيت الزيتون الجزائري يسوق عبر 19 بلدا

زيت الزيتون الجزائري يسوق عبر 19 بلدا

انطلاق التوجيه المسبق للتلاميذ لبناء مشروعهم المهني

انطلاق التوجيه المسبق للتلاميذ لبناء مشروعهم المهني

منصة رقمية لإحصاء حاملي الدكتوراه

منصة رقمية لإحصاء حاملي الدكتوراه

قوجيل: بقايا الإستعمار يريدون إبقاء الجزائر تحت الوصاية

قوجيل: بقايا الإستعمار يريدون إبقاء الجزائر تحت الوصاية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد