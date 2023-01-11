صحفي الشروق حمزة بركاوي في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله الزميل الصحفي حمزة بركاوي، الأربعاء، بعد صراع مع مرض الملاريا الذي أصيب به أثناء تأدية مهامه بالكاميرون.

وتقدم مجمع الشروق بتعازيه لأسرة الفقيد راجيا من الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة.

“كل نفس ذائقة الموت” على إثر الفاجعة الأليمة التي ألمت بـ “مجمع الشروق” في وفاة الزميل الصحفي #حمزة_بركاوي، تتقدم أسرة مجمع الشروق وعلى رأسها الرئيس المدير العام بخالص التعازي لعائلة الفقيد، راجين من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون

وكان الزميل حمزة بركاوي قد اصيب بمرض الملاريا أثناء تأدية مهامه كإعلامي مكلف بتغطية أخبار المنتخب الوطني خلال كأس أمم إفريقيا في الكاميرون شهر جانفي 2022.

واصل حمزة العلاج في الجزائر واتضح أن المالاريا سبب له بقعا في الرئتين، ومع مرور الأيام انتقلت تلك البقع إلى الكبد وسببت له التهابا على مستوى الكبد.

أدخل الزميل الراحل إلى مستشفى القطار بالعاصمة حيث اشارت اخر التقارير الطبية إلى انتقال الفيروس إلى مستوى الرأسن وبعدها تم نقله إلى مصلحة الانعاش بمستشفى مايو بباب الواد وبقي في المصلحة إلى أن وافته المنية صباح الأربعاء.

وستقام جنازة الفقيد الصحفي حمزة بركاوي بعد صلاة العصر بمقبرة سيدي موسى القديمة بالرغاية.