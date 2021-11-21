عملية القدس: استشهاد فلسطيني ومقتل مستوطن وحماس تعلن مسؤوليتها  

استشهد فلسطيني وقتل مستوطن وأصيب 3 آخرون بجروح الأحد جراء إطلاق نار بالبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر إعلامية عبرية أن أحد المستوطنين قتل متأثراً بجراحه في الهجوم الذي وقع عند باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى.

كما أعلنت عن 4 إصابات في العملية إحداها بحالة حرجة للغاية وأخرى خطيرة و2 بحالة طفيفة.

وأضافت المصادر الإعلامية أنّ أحد الفلسطينيّيْن أطلق النار على موقع لشرطة حرس الحدود من بندقية “كارلو” محلية الصنع بينما حاول الآخر طعنهم.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس مسؤوليتها عن الهجوم في بيان قالت فيه “تزف حركة المقاومة الإسلامية حماس ابنها الشهيد البطل الشيخ فادي محمود أبو شخيدم، القيادي في الحركة بمخيم شعفاط، والذي نفذ عملية باب السلسلة في القدس المحتلة اليوم”.

وجاء في البيان “رسالة العملية البطولية تحمل التحذير للعدو المجرم وحكومته بوقف الاعتداءات على أرضنا ومقدساتنا، وأن حالة التغول التي تمارسها ضد المسجد الأقصى وسلوان والشيخ جراح وغيرها، ستدفع ثمنها.

وتابع الحركة في بيانها”نؤكد أن خيار المقاومة الشاملة بأشكالها كافة وعلى رأسها المقاومة المسلحة هو القادر على لجم العدو ووقف عدوانه”.