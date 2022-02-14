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رياضة

فرتول تعلن عن قائمة سيدات “الخضر” تحسبا لمبارتي جنوب إفريقيا

سليم.ع
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فرتول تعلن عن قائمة سيدات “الخضر” تحسبا لمبارتي جنوب إفريقيا
أرشيف

أعلنت مدربة المنتخب الوطني سيدات، راضية فرتول عن قائمة اللاعبات المعنيات بخوض المواجهة المزدوجة، أمام جنوب إفريقيا، في إطار الدور التصفوي الأخير المؤهل لكأس أمم إفريقيا 2022 ..
وضمت قائمة المنتخب الوطني سيدات 23 لاعبة، على أن ينطلق التربص التحضيري للمبارتين الاثنين في المركز التقني بسيدي موسى.
ويتنقل المنتخب الوطني للسيدات، هذا الأربعاء، إلى جنوب إفريقيا لخوض مباراة الذهاب المبرمجة الجمعة المقبل، في جوهانسبورغ، بداية من الساعة الثالثة زوالا.
وتلعب مباراة الإياب في الجزائر، وتحديدا بملعب بولوغين يوم 23 فيفري الجاري، بداية من الساعة السادسة مساء.
ونشط مدربة المنتخب الوطني سيدان، راضية فرتول الإثنين ندوة صحفية، بالمركز التقني لسيدي موسى، للتطرق إلى المبارتين المؤهلتين إلى كأس أمم إفريقيا 2022 التي ستحتضنها المغرب.

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