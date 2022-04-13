قضية مسلسل “بابور اللوح”.. مجمع الشروق يصدر توضيحا
أوضح مجمّع الشروق في بيان مساء الثلاثاء، أنّ ما يتم تداوله من مقاطع منسوبة إلى مسلسل “بابور اللوح” الدرامي، لا علاقة له بما يبّث على قناة الشروق العامة منذ بداية رمضان.
وجاء بيان المجمّع، تعقيبا على استدعاء سلطة ضبط السمعي البصري لمديرة قناة الشروق. لتقديم توضيحات حول ما اعتبرته السلطة “تجاوزات تمسّ بقدسية شهر رمضان”. بعد تداول مقاطع “مجتزأة” من حلقات المسلسل.
وأكّد مجمّع الشروق أنّ “المقاطع المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لا علاقة لها بما يُبثّ على شاشة الشروق”.
وأضاف البيان أنّ هذه المقاطع تتعلّق بمشاهد محذوفة من الحلقات التي تُعرض على قناة الشروق. في حين أنّه تمّ نشرها في وقت سابق عبر منصة أخرى.
بيان مجمّع الشروق بخصوص مسلسل “بابور اللوح”:
بناء على استدعاء سلطة ضبط السمعي البصري لمديرة قناة الشروق، لتقديم توضيحات حول ما راج على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة حول التجاوزات التي تمس قدسية شهر رمضان ومبادئ ديننا الحنيف. من خلال بعض حلقات مسلسل بابور اللوح الذي يبث في ليالي رمضان قد بثتها قناة الشروق.
توضح إدارة الشروق أن ما يتم ترويجه على المواقع هو مقاطع مجتزأة ومنسوبة لمسلسل “بابور اللوح” المعروض على قناة الشروق. كما توضح وبشكل كامل لا لبس فيه أن المقاطع المنتشرة عبر اليوتيوب أو منصات أخرى للتواصل الاجتماعي لا علاقة لها بما يبث على شاشة الشروق. وهي لا تلزم سوى أصحابها ممن سربوا تلك المشاهد المبتورة عقب نشر حلقات المسلسل عبر إحدى المنصات العام الفارط.
إن الشروق التزمت، وستلتزم دوما، سواء تعلق الأمر بمسلسل بابور اللوح أو بأي عمل آخر، بحذف كل ما يمكن أن يسيء للذوق الجماعي أو يخدش الحياء العام.
ولعل المشاهد الوفي لقناة “الشروق تي في” وهي قناة العائلة شكلا ومضمونا، يكون قد لاحظ أن المسلسل المذكور وفي معظم حلقاته ومشاهده لا يتضمن أي إساءة مباشرة بل لقد تم التعامل معه بمنتهى المهنية والاحترافية المطلوبتين دون المساس بروحه الفنية ولا بمضمونه التوعوي خصوصا أنه يحارب ظاهرة سلبية خطيرة تهدد مستقبل شبابنا وبلادنا وهي الهجرة السرية.
إن الشروق كانت وما تزال وستبقى قناة العائلة الجزائرية بمختلف أفرادها وهي شاشة تسعى دوما لجمع هذه العائلة على ما يوحدها. خصوصا في مثل هذه المناسبات الدينية والاجتماعية المباركة كشهر رمضان الكريم ناهيك عن تمسكها الشديد باحترام القانون وبالدفاع عن الإبداع النظيف مع السعي للتوافق بين هذا وذاك مراعاة للأخلاق العامة وللقواعد الصحيحة في الإنتاج الفني والعرض التلفزيوني.
الشكر لكل الأوفياء ولجميع المشاهدين الذين يمثلون بالنسبة للقناة وللمجمع عموما رأسمالنا الدائم والمتجدد.