قضية مسلسل “بابور اللوح”.. مجمع الشروق يصدر توضيحا

أوضح مجمّع الشروق في بيان مساء الثلاثاء، أنّ ما يتم تداوله من مقاطع منسوبة إلى مسلسل “بابور اللوح” الدرامي، لا علاقة له بما يبّث على قناة الشروق العامة منذ بداية رمضان.

وجاء بيان المجمّع، تعقيبا على استدعاء سلطة ضبط السمعي البصري لمديرة قناة الشروق. لتقديم توضيحات حول ما اعتبرته السلطة “تجاوزات تمسّ بقدسية شهر رمضان”. بعد تداول مقاطع “مجتزأة” من حلقات المسلسل.

وأكّد مجمّع الشروق أنّ “المقاطع المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لا علاقة لها بما يُبثّ على شاشة الشروق”.

وأضاف البيان أنّ هذه المقاطع تتعلّق بمشاهد محذوفة من الحلقات التي تُعرض على قناة الشروق. في حين أنّه تمّ نشرها في وقت سابق عبر منصة أخرى.

بيان مجمّع الشروق بخصوص مسلسل “بابور اللوح”: