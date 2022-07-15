مختص في الفيروسات: لا وجود لأنفلونزا موسمية حاليا والأعراض تعني الإصابة بكورونا

أكد الدكتور محمد ملهاق المختص في علم الفيروسات، أنه لا وجود لأنفلونزا موسمية حاليا، موضحا أن كل من تظهر عليه أعراض تعني الإصابة بكورونا.

وأوضح الدكتور ملهاق، الجمعة، في حوار لإذاعة قسنطينة الجهوية أنه يستوجب عزل كل شخص تظهر عليه الأعراض واستشارة الطبيب لتفادي انتقال العدوى، مشيرا إلى أن الجزائر لا نزال في فترة الجائحة ولم تصل بعد الى اكتساب مناعة جماعية.

وتابع قائلا “نتوقع موجات للوباء دون معرفة درجة خطورة الفيروس الذي يشهد تحورا و تطورا في الخصائص”.

وأوصى المختص في الفيروسات بضرورة العودة للإجراءات الوقائية خاصة بالأماكن العمومية.

وأضاف ملهاق أنه لا يمكن الجزم بأن الجزائر دخلت في موجة خامسة من وباء كورونا، مشيرا إلى أن الارتفاع يعد نتيجة حتمية لأن الفيروس في تحور و تطور مستمر”.

وأكد ملهاق قائلا: “أن مؤشر زيادة وتيرة الإصابات راجع إلى حالات التراخي المسجلة في الأشهر الأخيرة، لكن الشيء المطمئن حاليا هو الاستقرار في الحالة الوبائية من جهة و عدم وجود خطورة”.

وتابع قائلا: “إلى يومنا هذا لم نسجل حالات استشفاء أو في العناية المركزة ولم نسجل وفيات ويستوجب أخذ الحيطة والحذر لتفادي موجة خامسة”.