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وقف عند جهودها في دعم القضية ولمّ الشمل العربي

مفتي القدس: الجزائر عنوان لنهضة الأمة العربية والإسلامية

كمال.ل
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مفتي القدس: الجزائر عنوان لنهضة الأمة العربية والإسلامية
أرشيف

أشاد مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، الجمعة بالجزائر العاصمة، بالدعم الذي تقدمه الدولة الجزائرية للقضية الفلسطينية، منوها بجهودها في لم الشمل العربي.
وقال مفتي القدس والديار الفلسطينية في تصريح للصحافة عقب إلقائه درس صلاة الجمعة بالزاوية البلقايدية ببلدية بئر الخادم (الجزائر العاصمة) بحضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، إن “الجزائر الشقيقة تعتبر القضية الفلسطينية من أولوياتها”.
وبعد أن تقدم بالشكر والعرفان لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وللحكومة وللشعب الجزائري نظير دعم هذه القضية العادلة، أكد أن الجزائر هي “عنوان لنهضة الأمة العربية والإسلامية”.

وقد أبرز مفتي القدس والديار الفلسطينية في درس الجمعة أن إحياء الذكرى 75 للنكبة الفلسطينية هو “واجب للتذكير بالواقع الذي حصل والتذكير بالمواقف والمذابح والتهجير الذي تعرض له الشعب الفلسطيني”، معتبرا أن هذه المناسبة التاريخية “الأليمة” هي ليست ذاكرة الفلسطينيين فقط بل — كما قال — “ذاكرة كل عربي حر ومسلم غيور على دينه وأرضه ومقدساته كما هو حال الشعب الجزائري صاحب المواقف النبيلة والعظيمة”.
كما أشاد ذات المتحدث بخصائص الشعب الجزائري الذي ثبت عليها منذ زمن الثورة التحريرية المجيدة لاسيما “العزة ودعم القضايا العادلة”، كما نوه بجهود الجزائر في لم الشمل العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية.

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