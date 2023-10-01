منصة رقمية للاستفادة من الضمان والتعويضات عن القروض

توفّر "مزايا عديدة" للبنوك الشريكة

أطلق صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الأحد، منصة رقمية تسمح للبنوك بولوج خدمة رقمنة عمليات الاشتراك للاستفادة من الضمان والتعويضات، حسب ما أفاد به بيان لذات الصندوق.

وحسب صندوق ضمان قروض الاستثمارات، فقد انطلقت، في جوان المنصرم، التجارب الأولى للمنصة التي تم تشغيلها الأحد والتي تمكّن من الآن فصاعدا البنوك من ولوج خدمة رقمنة جميع عمليات الاشتراك للاستفادة من الضمان والتعويضات.

وتوفّر هذه المنصة الرقمية “مزايا عديدة ” للبنوك الشريكة، حسب صندوق ضمان قروض الاستثمارات، على غرار رقمنة الدعائم التي تشكّل الملفات المعتادة للاشتراك في الضمان وفي التعويضات، “مما يسمح بربح كبير للوقت وتعزيز تأمين البيانات ونجاعة متزايدة، إضافة إلى إمكانية متابعة آنية لتقدم معالجة الملفات”.

إضافة إلى ذلك، وبفضل هذه المنصة الرقمية، يمكن للبنوك الشريكة تقديم طلباتها الخاصة بالضمان عبر الأنترنت، “مما يغني عن عناء التنقل والإجراءات الورقية الطويلة”.

من جهة أخرى، أكد الصندوق أنه من خلال هذه المنصة الرقمية، يتم ضمان حماية المعلومات الحسّاسة لشركائه، موضحا أنه تم القيام بمطابقة العمليات والمصادقة عليها بالتنسيق مع شركائه.

ومن خلال هذه المنصة الجديدة، تتمكّن البنوك الشريكة أيضا من الإطلاع الآني على تقدّم معالجة ملفاتها، “مما يتيح رؤية كاملة وإدارة فعّالة أكثر لعملياتها”.

كما أوضح ذات المصدر، أنه “في إطار تحسين خدمات البنوك والمؤسسات المالية وعصرنتها من خلال تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة وحرصا منه على إدراج مساره ضمن مسعى الجودة، قام صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتطوير وتشغيل منصته الرقمية الموجّهة خصيصا لشركائه من البنوك”.

واستنادا إلى نفس البيان، أكد المدير العام لصندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سمير مجقان، أن “الصندوق يلتزم بمواصلة الابتكار من أجل التكيّف مع حاجيات القطاع المالي ومتطلباته، وبتقديم حلول فعّالة أكثر لشركائه”.