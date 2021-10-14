هذا هو ترتيب البترول الجزائري في قائمة أغلى أنواع النفط خلال سبتمبر

احتل البترول الجزائري (الخام المرجعي) والمسمى “صحارى بلاند” المرتبة السادسة عالميا لأغلى أنواع النفط الخام لسلة منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح التقرير الشهري للمنظمة أن “المعدل الشهري لأسعار الخام الجزائري انتقل من 71.05 دولار في شهر أوت إلى 73.85 دولار في سهر سبتمبر الماضي أي بزيادة 2.80 دولار، محتلا بذلك المرتبة السادسة عالميا بعدما كان في المرتبة الرابعة الشهر الماضي.

وجاء صحاري بلاند في المرتبة السادسة بعد كل من السعودي عربي خفيف (75.01 دولار للبرميل) والكويتي (74.92 دولار للبرميل) فقيراسول الأنجولي (74.76 دولار للبرميل) يليه البوني النيجيري بـ (74.09 دولار للبرميل) ثم ايراني الثقيل بـ (74.08 دولار للبرميل).

وأوضح تقرير المنظمة الشهري، أن المتوسط الشهري لسعر الخام الجزائري قد انتقل من 71.05 دولار للبرميل في شهر أوت الأخير إلى 73.85 دولار في سبتمبر، أي بارتفاع بنسبة 3.9 بالمئة.

وتم تحديد سعر الخام الجزائري، حسب أسعار البرنت، الخام المرجعي لبحر الشمال المتداول في سوق لندن بعلاوة اضافية لخصائصه الفيزيائية و الكيميائية التي تفضلها مصانع التكرير.

وأضاف تقرير ”أوبك”، أن ارتفاع سعر صحارى بلاند الجزائري، جاء في ظرف يتميز بارتفاع أسعار الخام في السوق العالمية خلال شهر سبتمبر وذلك راجع خاصة إلى أساسيات قوية للسوق البترولية، ومؤشرات عن انتعاش الطلب على النفط في آسيا بسبب تحسن الوضع المرتبط بوباء كوفيد-19.

كما أسهمت الاضطرابات في التموين في عديد مناطق العالم جراء التوقفات المبرمجة وغير المتوقعة بما في ذلك في خليج المكسيك بعد اعصار إيدا، هي الاخرى في ارتفاع الاسعار –يضيف ذات المصدر- وعليه -يضيف المصدر- فإن متوسط سعر سلة اوبيك قد ارتفع بـ3.55 دولار (5.0 +%) مقارنة بشهر أوت، ليستقر عند 73.88 دولار للبرميل.

كما أكدت المنظمة أنه منذ مطلع السنة، سجل متوسط سعر سلة اوبيك ارتفاعا بـ26.21 دولار (64.85+% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية) بمتوسط 66.83 دولار للبرميل.

كما أشارت الوثيقة ذاتها إلى أن انتاج الجزائر في شهر سبتمبر الأخير قد بلغ 937.000 برميل في اليوم أي بارتفاع بـ16.000 برميل مقارنة بمتوسط انتاج اغسطس (921.000 مليون برميل في اليوم).

أما بلدان أوبيك فقد انتجوا 27.328 مليون برميل في اليوم في شهر سبتمبر، مقابل 26.842 مليون برميل في اليوم خلال اغسطس، مسجلة ارتفاها بـ 486.000 برميل في اليوم -حسب مصادر ثانوية-.

وفيما يخص الطلب العالمي على النفط، فان اوبيك كانت تتوقع ارتفاعا بـ 5.8 مليون برميل في اليوم في سنة 2021 إلا ان هذا التوقع قد خفض مقارنة بتوقعات السنة الماضية (5.96 مليون برميل في اليوم).

وأضاف تقرير أوبيك أن هذه “المراجعة نحو الخفض راجع أساسا إلى معطيات حقيقية دون توقعات الفصول الثلاثة الاولى من هذه السنة، رغم فرضيات خاصة بالطلب المعتبر على البترول خلال الثلاثي الأخير من السنة والذي سيتعزز بسبب الارتفاع الموسمي للطلب على وقود البتروكيماويات والتدفئة والتغير الكبير للغاز الطبيعي للمنتجات البترولية بسبب الأسعار المرتفعة.

الكشف عن ترتيب البترول الجزائري في قائمة أغلى أنواع النفط

وبتاريخ 16 سبتمبر، احتل البترول الجزائري (الخام المرجعي) والمسمى “صحارى بلاند” المرتبة الرابعة لأغلى انواع النفط الخام لسلة منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في شهر أوت الأخير، حسب معطيات المنظمة.

وأوضحت المنظمة في تقريرها الشهري الاخير، ان “المعدل الشهري لأسعار الخام الجزائري انتقل من 75.34 دولار في شهر يوليو الاخير الى 71.05 دولار في شهر اغسطس الماضي، اي بانخفاض بنسبة 5.7 %، محتلا المرتبة الرابعة لأغلى انواع النفط الخام من سلة اوبيك (13 خاما)، خلال الشهر الاخير، بعد كل من السعودي عربي خفيف (71.36 دولار للبرميل) والنايجيري بوني لايت (71.23 دولار للبرميل) و الكويت إكسبورت الذي بيع بـ 71.06 دولار للبرميل.

وأضاف ذات المصدر إن سعر الخام الجزائري يحدد حسب اسعار برنت، الخام المرجعي لبحر الشمال، المدرج في سوق لندن بعلاوة اضافية لخصائصه الفيزيائية والكيميائية المفضلة لدى مصانع التكرير.

كما جاء في بيانات المنظمة ان انخفاض سعر مزيج الصحراء يندرج في سياق تراجع اسعار برنت في السوق العالمية خلال شهر أوت، مسجلة ادنى مستوى لها منذ شهر ماي الاخير وذلك على اثر القلق بخصوص الطلب الآسيوي على النفط قصير الامد و المعطيات الاقتصادية المتباينة و افاق ارتفاع العرض العالمي للنفط.

في هذا الصد سجل متوسط سعر سلة اوبيك انخفاضا بمعدل 3.20 دولار (-4.4 %) في شهر اغسطس الاخير ليستقر عند 70.33 دولار للبرميل.

ويتعلق الامر بأكبر انخفاض شهري له منذ سبتمبر 2020 بعد انتعاش معتبر خلال ثلاثة اشهر متتالية.

كما اوضحت اوبيك من جانب اخر ان انتاج الجزائر في شهر اغسطس بلغ 921000 برميل في اليوم اي بارتفاع ب6000 برميل مقارنة بمتوسط انتاج يوليو (915000 برميل يوميا).

وقد انتجت بلدان اوبيك 26.762 مليون برميل في اليوم في شهر اغسطس مقابل 26.611 مليون برميل في اليوم في شهر يوليو اي بارتفاع ب151000 برميل في اليوم.

وتابعت المنظمة “اما بخصوص الطلب على النفط في سنة 2022 فمن المتوقع ان يبلغ 100.8 مليون برميل في اليوم متجاوزا مستويات ما قبل الوباء”.

اما فيما يتعلق بالطلب على خام اوبيك في سنة 2021 فقد سجل ارتفاعا ب0.3 مليون برميل في اليوم مقارنة بتقييم الشهر الاخير ليستقر عند 27.7 مليون برميل في اليوم اي بزيادة بـ 4.9 مليون برميل في اليوم مقارنة بالسنة الفارطة.

وخلص تقرير اوبيك الى ان الطلب على خام اوبيك قد يرتفع ب1.1 مليون برميل يوميا ليستقر عند 28.7 مليون برميل في اليوم اي بزيادة حوالي 1.1 مليون برميل يوميا عن سنة 2021.