وفاة محمد باركيندو أمين عام منظمة أوبك
قال ميلي كياري الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الوطنية النيجيرية، اليوم الأربعاء، إن الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو توفي.
وأضاف كياري على تويتر “فقدنا المحترم محمد سنوسي باركيندو” مضيفا أن الوفاة حدثت نحو الساعة 11 مساء الثلاثاء”.
We lost our esteemed Dr Muhammad Sanusi Barkindo. He died at about 11pm yesterday 5th July 2022. Certainly a great loss to his immediate family, the NNPC, our country Nigeria, the OPEC and the global energy community. Burial arrangements will be announced shortly.
— Mele Kyari (@MKKyari) July 6, 2022
وكان من المقرر أن يتنحى باركيندو (63 عاما) نهاية الشهر الجاري بعد ست سنوات في أعلى منصب في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).