وفاة محمد باركيندو أمين عام منظمة أوبك

قال ميلي كياري الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الوطنية النيجيرية، اليوم الأربعاء، إن الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو توفي.

وأضاف كياري على تويتر “فقدنا المحترم محمد سنوسي باركيندو” مضيفا أن الوفاة حدثت نحو الساعة 11 مساء الثلاثاء”.

وكان من المقرر أن يتنحى باركيندو (63 عاما) نهاية الشهر الجاري بعد ست سنوات في أعلى منصب في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).