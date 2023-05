10 ans de prison ferme requis contre l’ancien DG de l’ENTMV

Le procureur général près la Cour d’Alger a requis, dimanche, une peine de 10 ans de prison ferme contre l’ancien directeur général de l’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV), Kamel Issaad, dans l’affaire liée au retour de deux navires de l’ENTMV à moitié vides de Marseille vers Skikda et Alger.

Le parquet général a également requis une peine de 10 ans de prison ferme à l’encontre de l’ancien directeur commercial de l’ENTMV, Karim Bouzenad et l’ancienne responsable de la cellule de développement des systèmes informatiques des objets saisis, Fatma Laimchi, avec confiscation de tous les biens saisis.

Le parquet a également requis une peine de 5 ans de prison ferme contre le directeur général adjoint, Cherifi Ikbal, et le chef de département du Fret, Kamel Eddalia.

Le pôle pénal économique et financier de Sidi M’hamed avait prononcé des peines à l’encontre des accusés impliqués dans une affaire relative au retour de deux navires relevant de l’entreprise à moitié vides de Marseille vers les ports de Skikda et Alger, poursuivis pour dilapidation de deniers publics, abus de fonction et enrichissement illicite.

Pour rappel, le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed avait condamné l’ancien directeur général et directeur commercial de l’ENTMV à 6 ans et 5 ans de prison ferme respectivement et prononcé des peines de prison avec sursis et d’acquittement à l’encontre d’autres anciens responsables de l’ENTMV.