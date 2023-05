“11/11” représente l’Algérie au Festival international ‘Matera’ des séries télévisées en Italie

Série télévisée pendant le Ramadhan sur Echorouk TV

Le feuilleton algérien “Hdach Hdach (11/11)”, réalisé par le jeune réalisateur Oussama Kobbi, a été sélectionné pour participer à la première édition du Festival international des séries télévisées de Matera en Italie du 1-4 juin prochain. C’est ce qu’ont rapporté des médias italiens, ce dimanche.

La série “Hdach Hdach” représentera l’Algérie à ce festival qui se tiendra au sud de l’Italie aux côtés des autres pays de la Méditerranée à l’instar de la Turquie et la Tunisie tandis que le Brésil et l’Argentine représenteront ,eux, la région de l’Amérique latine.

Une occasion au représentant algérien de revenir sur cette expérience dont la série a été très suivie tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.

Oussama Kobbi a réalisé et écrit le scénario de cette série qui raconte l’histoire d’un groupe d’amis lié par une relation depuis leur enfance, mais cette relation s’est dégradée peu à peu.

Pour réaliser ce feuilleton, le jeune réalisateur a fait appel à un groupe d’acteurs et d’artistes connus, à l’image de Akram Djaghim, Youcef Sehiri, Aziz Boukrouni, Hilda Amira Douaouda, Mohamed Frimahdi, Malika Belbai, Zeribiai Abdelhalim, Haifa Rahim et Meziane Amiche.

D’anciens acteurs ont également fait partie du groupe ayant contribué à ce produit à l’instar de Boualem Benani, Ayda Kechoud et Nadjia Laraf..

La chanson du générique a été interprétée par le duo Chemsou Friklan et Ameziane Amiche.

Le Festival de Matera se veut une vitrine pour les travaux télévisés à travers le monde ayant réussi ces dernières années, notamment avec la propagation du Coronavirus, à offrir un espace de loisir et de distraction aux téléspectateurs et de relater le quotidien des personnes sous forme de “drama” ou “comédie” qui ne sont guère moins importants que les autres films qui se disputent dans les plus grands festivals du monde.

Les organisateurs du Festival ont indiqué que les séries télévisées réalisées dernièrement méritent d’être traitées du même pied d’égalité concernant l’importance et la rigueur que les autres films et que l’on présente les acteurs, réalisateurs et techniciens pour être connus du public et c’en s’inspirant de Hollywood.

Ce sera également une occasion, selon la même source, d’organiser des rencontres pour débattre des sujets évoqués dans ces films télévisés “drama-comédie” tout en mettant en exergue l’art de l’innovation TV et les spécificités de tout produit culturel et artistique.

Pour rappel, la série 11/11 diffusée par la chaîne “Echorouk TV” pendant le mois de Ramadhan a été largement suivie par le public et appréciée à l’unanimité par les observateurs et les professionnels pour sa qualité.