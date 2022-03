1400 Algériens ont quitté l’Ukraine vers les pays voisins

Le directeur de la Communication, de l’Information et de la documentation auprès le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale a l’étranger, Abdelhamid Abdaoui a dévoilé que 1400 ressortissants Algériens avaient fui la guerre en Ukraine, vers les pays voisins et limitrophes.

En marge d’une déclaration accordée a Echorouk News le matin de ce dimanche 06/03/2022, le diplomate a mis en avant les efforts des autorités algériennes qui suivent avec beaucoup d’attention et de façon continue la situation de nos ressortissants a Kiev.

Le diplomate a notamment fait savoir que les développements sécuritaires qui prévalent dans ce pays ont empêché l’opération du rapatriement de la dépouille de l’étudiant algérien tué il y a quelques jours a Kiev.