60e anniversaire de l’indépendance: le Président Tebboune reçoit les vœux de son homologue français

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu un message d’amitié et de solidarité du Président français, M. Emmanuel Macron, dans lequel il lui a exprimé ses vœux “les plus sincères”, ainsi qu’a l’Algérie et au peuple algérien a l’occasion de la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale.

“Monsieur le Président et cher ami, en ce cinq juillet 2022, où l’Algérie commémore le 60e anniversaire de son indépendance, je suis heureux d’adresser un message d’amitié et de solidarité, en mon nom personnel et au nom de la France, a vous-même, a l’Algérie et au peuple algérien, accompagné de mes vœux les plus sincères pour votre pays”, a écrit le Président Macron dans son message.

“En réponse a votre invitation, je serai heureux de venir en Algérie prochainement pour lancer ensemble ce nouvel agenda bilatéral, construit en confiance et dans le respect mutuel de nos souverainetés. Je souhaite que nous puissions y travailler dès maintenant pour appuyer cette ambition sur des fondations solides et l’inscrire dans un calendrier partagé”, a-t-il ajouté.

“En ce jour d’anniversaire, je vous renouvelle, Monsieur le Président, au nom de la France, mes vœux les plus amicaux pour l’Algérie, le peuple algérien et vous-même, et vous prie de croire en l’assurance de ma très haute considération”, a conclu le Président français dans son message.