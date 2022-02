Abdelmadjid Tebboune, un président sur tous les fronts

En deux ans, dont plus de la moitié en régime pandémie, le président Abdelmadjid Tebboune a réussi, contre vents et marées, a bien tenir les lignes politiques qu’il s’est assignées a travers ses 54 engagements.

Rien n’arrête le président Tebboune, qui se trouve engagé partout afin de bâtir cette nouvelle Algérie, avec un Etat fort et juste, capable de remplir toutes les fonctions nécessaires.

Le Président, fort de sa légitimité et de sa popularité, suscite aujourd’hui une immense espérance chez tous ceux qui rêvent d’une Algérie forte et prospère. Il est très facile de démontrer aujourd’hui, chiffres a l’appui, que beaucoup de réformes et de mesures ont été menées a bien malgré une bureaucratie qui se mue encore dans une posture destructrice.