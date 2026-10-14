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Accident de la circulation à Tamanrasset: Quatre morts et 16 blessés

Echoroukonline
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Accident de la circulation à Tamanrasset: Quatre morts et 16 blessés

Quatre personnes ont trouvé la mort et 16 autres ont été blessées à des degrés divers de gravité à la suite du dérapage et du renversement d’un véhicule sur la RN1, à 120 km en direction de la localité de Moulay Lahcene, ont indiqué ce mercredi les services de la Protection civile.

Les blessés ont été évacués vers les structures sanitaires de Moulay Lahcene et d’In M’guel, tandis que les dépouilles des victimes ont été transférées à la morgue de l’hôpital de Tamanrasset, a précisé la même source.

Une enquête a été ouverte par les services de sécurité territorialement compétents afin de déterminer les circonstances de cet accident.

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