Air Algérie: Acquisition immédiate de 15 nouveaux avions

Le ministre des Transports, Abdellah Moundji, a chargé, samedi à Alger, le nouveau président-directeur général (P-dg) de la compagnie aérienne nationale Air Algérie de contacter “dans l’immédiat” les constructeurs d’avions pour l’acquisition de 15 nouveaux appareils, en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune relatives au renforcement de la flotte aérienne.

Le nouveau P-dg d’Air Algérie, Yacine Benslimane a été chargé de procéder “immédiatement” a l’application de la décision du président de la République relative a l’acquisition de 15 nouveaux avions pour renforcer la flotte de la compagnie, a déclaré M. Moundji a l’issue de la cérémonie d’installation du nouveau patron de la compagnie aérienne nationale.

Il a ajouté avoir donné au nouveau P-dg d’Air Algérie des directives pour “établir des contacts dans l’immédiat et d’examiner les modalités d’acquisition de 15 nouveaux avions auprès de constructeurs de renommée internationale”.

Le ministre a également insisté sur l’importance de revoir l’organisation interne de la compagnie nationale dans l’objectif de réduire certaines dépenses inutiles et d’améliorer les services prodigués aux clients.

Plusieurs priorités sont fixées dans la nouvelle feuille de route de la compagnie, dont “le traitement de certains problèmes internes, liés essentiellement au volet financier, a travers la révision l’organigramme de la compagnie”, a-t-il souligné.

Annonçant la création de filiales d’Air Algérie devant contribuer a la réalisation de revenus supplémentaires, il a mis en avant l’importance de récupérer les parts de marché de la compagnie nationale dans le domaine du fret aérien.

“L’amélioration des services” et la dématérialisation de la vente des billets en vue d’éviter les longs fils d’attente au niveau des agences commerciales de la compagnie, figurent également parmi les priorités fixées a la compagnie.

Le ministre a insisté en outre sur la modernisation des méthodes de travail et sur la mise a niveau des équipements installés a bord des avions.

Le ministre des Transports a mis en exergue la nécessité de collaborer avec “le partenaire social en l’impliquant dans la prise de décision au sein de la société notamment en ce qui concerne le développement de l’activité”.

Par ailleurs, M. Mounjdi a rappelé la mise en service, dans les prochaines années, de la station métro de l’aéroport international d’Alger “Houari Boumediene” pour finaliser le réseau de transport desservant l’aéroport.

Des instructions ont été données en vue d’ériger l’aéroport d’Alger en “hub mondial” pour le transport aérien des voyageurs et des marchandises entre l’Afrique, l’Europe et les pays asiatiques et américains.