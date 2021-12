Air Algérie: Conditions d’entrée en Russie

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé, ce jeudi 9 décembre 2021, une mise a jour des conditions de voyage a destination de la Russie.

En effet, les passagers éligibles sont les ressortissants et résidents permanents de la Fédération les membres de leur famille, ainsi les ressortissants britanniques et Résidents et ressortissants de :

L’Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Cuba, Egypte, Ethiopie, Finlande, Allemagne, Grèce, Inde, Japon, Kazakhstan, Corée (Rép.), Kirghizistan, Maldives, Qatar, Serbie, Seychelles, Singapour, Sri Lanka , la Suisse, la Syrie, le Tadjikistan, la Tanzanie, la Turquie, les Émirats arabes unis, l’Ouzbékistan, le Venezuela et le Vietnam

les étudiants avec une approbation écrite délivrée par leur université sont notamment éligibles.Outre, l’approbation doit avoir été soumise au Service fédéral de sécurité de la Fed. par l’université.

Test PCR :

Les passagers entrant ou transitant par la Fed de Russie doivent avoir un résultat de test PCR COVID-19 négatif < 48h (2 jours) avant l’arrivée. Le résultat du test doit être en anglais ou en russe. Une traduction notariée en russe est acceptée.

Les passagers de nationalité Russe ne sont pas concernés par la PCR.

Formulaires (voir pièces jointes en Word et en PDF):Un formulaire dûment rempli doit être présenté a l’arrivée. Le formulaire peut être obtenu a l’adresse suivante :https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/авиаАнкета%20RUS.docx